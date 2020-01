Il Molise tra le 52 destinazioni scelte dal New York Times nel 2020

Tra lo stupore generale, in questi giorni abbiamo appreso che il Molise rientra tra le mete scelte dal New York Times da visitare nel 2020. Alcune tra le mete possono definirsi a dir poco scontate: vedi Tokyo, dove quest’anno si svolgeranno le Olimpiadi, o le Bahamas, da sempre un luogo paradisiaco.

Al primo posto c’è Washington, a voler quasi rimarcare la sua importanza politica nell’anno delle elezioni. Ad essa si aggiungono la Groenlandia e il Tagikistan. Ma, un po’ a sorpresa, insieme alla Sicilia, terra di avi di numerosi americani, il New York Times introduce tra i “52 posti da visitare nel 2020” il Molise e Urbino.

La linea guida per le scelte è stata da un lato la sostenibilità, dall’altro la situazione storia attuale, in un momento in cui l’industria turistica comincia a interrogarsi sulle conseguenze dei viaggi per la sopravvivenza del pianeta.

E’ il caso della Sicilia, entrata a far parte dell’elenco proprio grazie alla rinascita nell’isola del turismo sostenibile. Da tener conto delle sue tradizioni culinarie e della presenza dell’Etna.

Ma giungiamo al Molise. “Non ne avete mai sentito parlare? Non sentitevi in imbarazzo”, scrive il New York Times. La regione in questione (che esiste!) sarebbe l’ ideale per chi è in cerca di un’Italia “al tempo stesso tradizionale e incontaminata”. La proposta è di aree archeologiche come Saepinum, oltre alle montagne che hanno fatto da sfondo al cammino della transumanza iscritto l’anno scorso nelle liste dell’UNESCO.