E’ tempo di saldi, il calendario e le regole da seguire

Da oggi 2 gennaio parte il periodo dei Saldi invernali. Una situazione abbastanza complessa dato che fino al 6 gennaio siamo zona rossa, ad esclusione del giorno 4. Scopriamo però il calendario regione per regione.

2 gennaio – Valle d’Aosta, Molise e Basilicata

– Valle d’Aosta, Molise e Basilicata 4 gennaio – Abruzzo e Calabria

Abruzzo e Calabria 5 gennaio – Sardegna e Campania

Sardegna e Campania 7 gennaio – Puglia, Sicilia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Lombardia

– Puglia, Sicilia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Lombardia 12 gennaio – Lazio

– Lazio 16 gennaio – Marche e Provincia autonoma di Bolzano (solo comuni non turistici)

– Marche e Provincia autonoma di Bolzano (solo comuni non turistici) 29 gennaio – Liguria

– Liguria 30 gennaio – Emilia Romagna Toscana e Veneto

– Emilia Romagna Toscana e Veneto 13 febbraio – Provincia autonoma di Bolzano (comuni turistici)

Il tutto dovrà avvenire nel rispetto delle delle distanze di un metro tra i clienti in attesa di entrata e all’interno del negozio. E’ obbligatoria l’ igienizzazione delle mani con soluzioni alcoliche prima di toccare i prodotti: e obbligo di indossare la mascherina fuori dal negozio, in store ed anche in camerino durante la prova dei capi