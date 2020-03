Coronavirus, De Luca fa un appello al governo: “a un passo dal collasso”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, fa un appello al governo, scrivendo una drammatica lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e a diversi ministri.



«La comunicazione di questi ultimi giorni relativa alla epidemia è gravemente fuorviante. Il richiamo a numeri più contenuti di contagio al Nord, rischia di cancellare del tutto il fatto che non solo la crisi non è in via di soluzione, ma che al Sud sta per esplodere in maniera drammatica. I prossimi dieci giorni saranno da noi un inferno. Siamo alla vigilia di una espansione gravissima del contagio, al limite della sostenibilità».

«La prospettiva, ormai reale è quella di aggiungere alla tragedia della Lombardia quella del Sud. Per noi è questione di ore, non di giorni. So che la situazione è difficile per tutti. Non voglio alzare i toni. Ma non posso non dire che per quello che ci riguarda, ci separa poco dal collasso, se il Governo è assente».



credits: ildenaro.it

“Zero ventilatori polmonari; zero mascherine P3; zero dispositivi medici di protezione. A fronte di un impegno ad inviare in una prima fase 225 ventilatori sui 400 richiesti, e 621 caschi C-PAP, non è arrivato nulla. Permanendo questa nullità di forniture, non potremo fare altro che contare i nostri morti“.



Queste le drammatiche parole di De Luca riguardo ad una situazione che si fa preoccupante.

Per la Campania le preoccupazioni principali sono due: il collasso dei posti letto delle terapie intensive provviste di ventilatori polmonari e delle sub-intensive con i caschi C-Pap. Ma anche il rischio che in caso di mancata riduzione dei contagi la regione si troverebbe ad affrontare una situazione ingestibile.

La richiesta è chiara: vicinanza e sostegno.