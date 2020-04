4.693 guariti in 24 ore, una speranza che si rinnova ma con “cautela”

4.693 guariti in 24 ore, sono questi i dati che vogliamo mettere in evidenza perchè il nostro è un popolo fondamentalmente ottimista. I decessi, tuttavia, restano una fetta considerevole del totale dei contagiati; in totale 27.967, 285 in più rispetto all’ultimo bollettino. Pare che l’affanno delle terapie intensive si “diluisca” con la graduale acquisizione di nuove conoscenze, di questo virus, da parte del personale sanitario. Ben 101 le persone in meno, un dato che fa dedurre delle competenze affinate tali da trattare i pazienti in maodo più efficace e tempestivo. Il totale dei guariti, infatti, sale a 75.945. Eseguiti 68.456 tamponi in più, per un totale di 1.979.217, scelta strategica in considerazione dell’approssimarsi delle prossime date di parziale “apertura”.

Un certo grado di allarmismo generale sembra essere un timore concreto, basato su dati verificabili. Da un lato la speranza che si possa “boccheggiare” con minor fatica per l’aumento delle persone guarite, dall’altro il timore di una riacutizzazione della condizione pandemica in seguito alla riorganizzazione prevista per il 4 maggio prossimo.

Dei pazienti attualmente positivi, 18.149 sono poi ricoverati con sintomi – 1.061 in meno rispetto a ieri – e 81.708 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti (compresi quelli eseguiti per confermare la guarigione) sono 68.456 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.979.217. Sono invece 1.354.901 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 41.441 in più rispetto a ieri.

I dati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che le persone attualmente positive sono:

36.211 in Lombardia

9.563 in Emilia-Romagna

15.493 in Piemonte

8.147 in Veneto

5.584 in Toscana

3.551 in Liguria

3.210 nelle Marche

4.468 nel Lazio

2.773 in Campania

1.370 nella Provincia di Trento

2.949 in Puglia

1.170 in Friuli Venezia Giulia

2.157 in Sicilia

1.915 in Abruzzo

802 nella provincia di Bolzano

233 in Umbria

744 in Sardegna

740 in Calabria

89 in Valle d’Aosta

192 in Basilicata

190 in Molise

Le vittime registrate: