Tornano i colori delle regioni, 9 in rosso e 11 arancione

ROMA – Dopo la zona rossa nazionale disposta per le feste pasquali, l’Italia torna ad essere divisa tra il rosso e l’arancione. Nove sono le regioni in rosso, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta e Campania, e 11 in arancione, Veneto, Marche, Provincia di Trento, Lazio, Abruzzo, Liguria, Basilicata, Sicilia, Molise, Sardegna, Umbria e Provincia di Trento e Bolzano.

