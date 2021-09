Pedopornografia online, 13 arresti in tutta Italia

PALERMO – La Polizia di Stato ha concluso un’importante operazione, tenuta anche in modalità undercover; finalizzata al contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori online, che ha portato nel suo complesso a 13 arresti e 21 denunce; per divulgazione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico.

Le indagini, durate più di un anno e mezzo, sono state condotte sotto la direzione della Procura di Palermo dal Compartimento di Polizia Postale; e delle Comunicazioni per la Sicilia Occidentale; con il coordinamento del Servizio Centrale, presso il Centro Nazionale per il Contrasto della pedopornografia on-line.



Il prezioso supporto degli Uffici di Specialità

Nella fase esecutiva, realizzata con il prezioso supporto degli Uffici di Specialità di Bari, Bologna, Cagliari, Catania; Firenze, Milano, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trento, è stata ricostruita l’intera rete di rapporti, tra cittadini italiani e stranieri; che detenevano e scambiavano su internet, foto e video ritraenti atti sessuali tra adulti e minori; violenze sessuali subite da bambini, e talvolta anche contenuti pedopornografici realizzati in danno di neonati.

In totale gli investigatori hanno proceduto al sequestro di più di duecentocinquantamila file.



Hanno collaborato tutti i Compartimenti sul territorio

L’indagine prende le mosse dall’attività di monitoraggio in materia, svolta d’iniziativa da tutti i Compartimenti sul territorio tanto sui canali di file sharing; quanto su piattaforme di chat e nel Dark Web, luoghi virtuali; questi ultimi dove è necessario imbastire vere e proprie attività sotto copertura finalizzate all’accreditamento e identificazione dei responsabili.

Proprio su queste basi, nell’ottobre 2019, la Procura di Palermo ha autorizzato a svolgere attività sotto copertura ai sensi della normativa specialistica di contrasto; che prevede altresì il coordinamento nazionale del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, in ragione dell’esclusività di competenza all’effettuazione di indagini undercover.



Gli operatori sono riusciti a individuare le utenze mediante cui avvenivano le connessioni oggetto di indagine

Gli operatori, introdottisi all’interno di canali specifici di interscambio del materiale illecito, sono riusciti a individuare le utenze; mediante cui avvenivano le connessioni oggetto di indagine; risalendo a soggetti residenti in 13 diverse regioni italiane.

Il meticoloso lavoro “sotto copertura”, unito alla pertinacia nel compimento degli accertamenti informatici e di quelli più tradizionali di sopralluogo, pedinamento e osservazione; che accertassero abitudini e frequentazioni degli indagati, ha consentito agli investigatori di sottoporre compiutamente al vaglio dell’autorità giudiziaria la posizione degli indagati; da cui è scaturita l’emissione di decreti di perquisizione locale e informatica da eseguirsi su tutto il territorio nazionale.



La regia è del Centro Nazionale per il Contrasto della pedopornografia on-line

Le attività di ricerca della prova sono state eseguite sotto la regia del Centro Nazionale per il Contrasto della pedopornografia on-line; anche in modo da massimizzarne i risultati; in relazione alla persistenza di specifiche attività di controllo in rete dei momenti di accesso degli indagati ai canali di scambio; presso le abitazioni degli indagati sono stati sequestrati dagli investigatori della Postale numerosissimi dispositivi informatici; utilizzati anche per la conservazione dei file conservati, talvolta arditamente occultati in contenitori di uso comune, come provette e confezioni per farmaci. Tutti i supporti sono stati oggetto di perquisizione informatica effettuata sul posto; grazie alla quale in 13 casi è stata cristallizzata la detenzione di ingente quantità di file pedopornografici; facendo scattare l’arresto facoltativo in flagranza di reato.



In altri 21 casi, gli investigatori hanno denunciato gli indagati a piede libero a vario titolo, per reati afferenti alla pornografia minorile. Variegati i profili e le età delle persone coinvolte; dal lavoratore autonomo al lavoratore dipendente, da chi possiede un titolo di studio di base al laureato. “Ciò, a testimonianza della diffusione trasversale del fenomeno – fanno sapere gli investigatori -, che impegna quotidianamente la polizia nell’incessante attività di prevenzione e contrasto”.

Sotto il profilo internazionale, sono ancora in corso accertamenti volti alla condivisione con i collaterali stranieri dei dati raccolti; così come è tuttora in corso l’analisi delle immagini e dei frame del materiale sequestrato; nel tentativo di dare un nome alle piccole vittime di abusi, per consentirne la messa in sicurezza e l’avvio di idonei percorsi di recupero.

(ITALPRESS).