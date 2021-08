Mancini convoca 34 giocatori per le qualificazioni mondiali

ROMA – A un mese e mezzo di distanza dal trionfo nell’Europeo, la Nazionale torna in campo per riprendere il cammino nelle qualificazioni ai Mondiali. Grazie ai successi nei primi tre match disputati a marzo, gli Azzurri sono in testa alla classifica del Gruppo C con tre lunghezze di vantaggio sulla Svizzera; seconda ma con due sole gare all’attivo. Proprio quella con gli elvetici (Basilea, Stadio “St. Jacobs Park”, 5 settembre ore 20.45) è la sfida che può decidere le sorti del girone; in un calendario che prevede però altre due gare da non sottovalutare: quelle con la Bulgaria (Firenze, Stadio “Artemio Franchi”, 2 settembre ore 20.45); e con la Lituania (Reggio Emilia, Stadio del Tricolore, 8 settembre ore 20.45).

I portieri

Mancini ha convocato 34 calciatori: presenti 25 dei 26 Azzurri che l’11 luglio a Wembley si sono laureati Campioni d’Europa (assente solo l’infortunato Spinazzola); mentre Nicolò Zaniolo torna a vestire la maglia della Nazionale a distanza di un anno dall’infortunio accusato nel settembre scorso; in occasione della sfida di Nations League con i Paesi Bassi. Prima convocazione in Nazionale maggiore per l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca. Questo l’elenco dei convocati, con i portieri Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori e attaccanti

difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus); Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Rafael Toloi (Atalanta); centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea); Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma); attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio); Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).

(ITALPRESS).