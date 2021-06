Mancini batte tutti anche sui media

ROMA – Il ct della Nazionale Roberto Mancini e il centrocampista dell’Inter e della Danimarca Christian Eriksen sono i protagonisti di Euro 2020; almeno in termini di visibilità sui mezzi di informazione italiani: Mancini domina con 6.831 citazioni, quasi il doppio rispetto a Eriksen (3.868). E’ quanto emerge dal monitoraggio su oltre 1.500 fonti informative fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici); siti di quotidiani, principali radio, tv e blog svolto da Mediamonitor.it; che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.

Mediamonitor.it ha analizzato qual è stata, dall’11 giugno (giorno della cerimonia di apertura) al 23 giugno, la visibilità sui media dei calciatori e dei tecnici impegnati nella manifestazione. Fra gli azzurri, che complessivamente raccolgono 35.714 citazioni, il più popolare alle spalle di Mancini è l’attaccante della Lazio Ciro Immobile (2.978); a segno sia contro la Turchia, sia contro la Svizzera. Medaglia di bronzo per il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli (2.489), autore di una doppietta ai danni della Svizzera; mentre Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli al quale si deve il gol del 3-0 contro la Turchia, è ai piedi del podio (2.054); a poca distanza dall’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi (1.997).

Lo juventino Federico Chiesa, con 1.892 menzioni, si aggiudica il sesto posto, precedendo Marco Verratti (1.868); il centrocampista del Psg sembra avere superato i problemi al ginocchio; e dopo la sua prestazione contro il Galles si candida a un posto da titolare negli ottavi. Ottava posizione per il capitano Giorgio Chiellini (1.776), costretto da un infortunio ad abbandonare il campo contro la Svizzera; chiudono la top ten degli azzurri “Gigio” Donnarumma (1.461), fischiato all’Olimpico nella partita con il Galles quando è stato sostituito da Sirigu; e il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella (1.240).

Mediamonitor.it ha anche indagato la visibilità sui mezzi di informazione di giocatori e tecnici stranieri; alle spalle di Eriksen troviamo Cristiano Ronaldo (2.582 citazioni), che ha fatto parlare di sè più per la vicenda delle bottiglie di Coca-Cola in conferenza stampa; che per le sue prestazioni di gioco, e il belga Romelu Lukaku (1.331). Gareth Bale, uomo simbolo della nazionale gallese, è quarto (1.009) con le sue prestazioni sottotono, seguito dal francesce Kylian Mbappè (975).

Fra le stelle del calcio europeo legate all’Italia, il ct della nazionale ucraina, l’ex rossonero Andriy Shevchenko, è sesto con 743 citazioni; precedendo di misura il gallese in forza alla Juventus Aaron Ramsey (724). All’ottavo posto il rossonero e capitano della Danimarca Simon Kjaer (633), la cui prontezza e sangue freddo sono stati fondamentali nel salvare la vita a Eriksen; seguito da Marco Rossi (611), allenatore italiano della sorprendente Ungheria, e dal tedesco Robin Gosens (581), centrocampista dell’Atalanta.

