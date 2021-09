Letta “La maggioranza del Paese è favorevole a estensione green pass”

ROMA – “Siamo in una fase delicatissima della vita del Paese perchè la ripartenza è davanti a noi. Vedo palpabile la fiducia delle persone e la ricerca di nuovi investimenti, dobbiamo far sì che questa fiducia sia ben riposta. Lunedì riparte la scuola, un momento storico dopo tanta sofferenza e abbiamo davanti un anno in cui la scuola dovrà essere in presenza perchè non si può tornare alla Dad. Il tema dell’estensione del green pass è legato alla possibilità che il nostro Paese riparta in sicurezza. E’ una condizione fondamentale per uscire dalla pandemia e fare oggi quello che è necessario, non possiamo permetterci per giochi politici di fermare il paese”.

Così Enrico Letta, Segretario del Partito Democratico a Radio anch’io su Radio Rai 1, che poi ha aggiunto: “La maggioranza del Paese ha fiducia nel vaccino e nel Green Pass, vuole ripartire e non può farsi limitare da chi non vuole regole e non le vuole rispettare non può fermare il paese. Chiedo al Governo di tener conto del giudizio della maggioranza degli italiani e quindi andare avanti con il Green Pass nel pubblico e nel privato, a partire dall’estensione a livello nazionale della norma lanciata dalla regione Toscana dell’estensione obbligatoria a tutto il personale sanitario”.

(ITALPRESS).