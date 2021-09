Lamorgese “Attacchi Salvini danneggiano tutto il Governo”

ROMA – “Quando gli attacchi partono da chi sostiene il governo, diventando martellanti e personali, finiscono per danneggiare l’immagine dell’amministrazione e dell’intero esecutivo; in un momento molto delicato per il Paese nel quale occorrerebbe più coesione”. Lo dice la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intervistata dal Corriere della Sera, parlando delle critiche del leader della Lega Matteo Salvini.

“Da tempo ho manifestato al presidente Draghi; che ringrazio per il suo autorevole sostegno, la mia disponibilità all’incontro”, con Salvini, spiega Lamorgese: “Non mi sottrarrò certo al confronto; anzi ascolterò con interesse le eventuali proposte che il senatore Salvini saprà indicare su un tema molto complesso qual è l’immigrazione. Infatti la gestione dei flussi coinvolge, oltre naturalmente il rispetto dei diritti umani, anche gli indirizzi della nostra politica estera; i rapporti con partner europei, le scelte strategiche; che l’Ue e l’Italia sono in grado di concretizzare in particolare in Nord Africa, nel Sahel, in Afghanistan e nei Balcani”.

Lamorgese parla anche delle proteste no vax: “E’ evidente che l’innalzamento dei toni può favorire forti tensioni per l’ordine pubblico e atti ostili; anche da parte di singoli, non direttamente riconducibili a gruppi organizzati”. “La galassia delle sigle No-vax appare composita e variegata; e al momento non risultano contatti strutturati con frange estremiste – spiega. – Certo, in alcune delle proteste si è registrata una sporadica partecipazione di appartenenti all’estrema sinistra o all’area anarchica; nonchè, soprattutto a Roma, alla destra radicale. In alcune occasioni ci sono stati evidenti tentativi, non riusciti, di alimentare una degenerazione violenta della protesta”. Sul rischio di strumentalizzazioni politiche, dice Lamorgese, “è stata intensificata l’attività di prevenzione; anche grazie al costante monitoraggio del web, come dimostra la recente operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Milano.

E’ importante, in questa fase, individuare per tempo i segnali di possibili legami tra i gruppi No-vax e di tendenza estremistica; che rappresenterebbero un preoccupante salto di qualità”. Sull’estensione del green pass, afferma Lamorgese, “la linea del governo è netta: estenderne quanto più possibile l’utilizzo e completare il piano vaccini che, tra l’altro, sta andando molto bene. Il green pass è fondamentale per supportare la ripartenza in sicurezza delle imprese e del Paese”.

(ITALPRESS).