“La sostenibilità è il futuro”, ambiente fattore chiave per economia

ROMA (ITALPRESS) – Sostenibilità è il rispetto per il mondo che ci circonda, la riscoperta del territorio italiano. E’ la necessità di spingere nella direzione della produzione di mascherine riciclabili per evitare derive anti-ecologiche. Sono questi alcuni dei temi toccati, in occasione di una Giornata mondiale dell’ambiente particolare a causa dell’emergenza coronavirus, dall’evento “La sostenibilità è il futuro.

Per l’economia, per il turismo, per l’agroalimentare”, promosso da Fondazione UniVerde, TeleAmbiente, Opera2030 e SOS Terra Onlus; progetto in collaborazione con GreenStyle, Fanpage.it, No Censura e Italpress. Tra i promotori c’è Alfonso Pecoraro Scanio, presidente di UniVerde: “Dobbiamo evitare di gettare mascherine usa e getta dappertutto; la ripartenza – ha spiegato – non deve coincidere con la distruzione dell’ambiente. Nella giornata mondiale dell’ambiente dico: meno chiacchiere e più fatti. A parole sono tutti ambientalisti: la differenza è tra chi sceglie le chiacchiere e chi passa all’azione. E’ per questo che ho lanciato una petizione per evitare le mascherine monouso”, ha spiegato l’ex ministro; sottolinea come siano stati presentati degli emendamenti in Parlamento per affrontare i temi ambientali poco trattati dal decreto Rilancio.

Sostenibilità e “Io viaggio italiano”



La scarsa attenzione della politica nei confronti di questi temi viene sottolineata anche nell’intervento del direttore di GreenStyle Matteo Campofiorito; spiega come “i cittadini ora sentano più il tema ambientale, ma da parte delle istituzioni politiche non si sta spingendo su questa strada. Il bicchiere è mezzo pieno, i cittadini percepiscono bene ambiente, a livello politico – ha aggiunto; si cerca di rincorrere questa sensibilità ma non si scelgono effettivamente i mezzi per perseguirla”. Tra le iniziative c’è la campagna “Io viaggio italiano”, di cui è testimonial Jimmy Ghione.

L’inviato di Striscia la Notizia pone l’accento su i valori positivi che si possono ricavare dall’emergenza coronavirus: “C’è stata la pandemia, siamo rimasti a casa. Adesso possiamo tirar fuori il bene dal male, abbiamo la possibilità di scoprire il nostro territorio meraviglioso. La pandemia – ha sottolineato – ha tolto tanto, ma abbiamo l’opportunità di rimanere in Italia e riscoprire questo paese meraviglioso”.

Tra gli ospiti della conferenza anche il portavoce della Federazione italiana cuochi Alessandro Circiello; ha evidenziato il fattivo impegno della sua categoria sul fronte ambientale: “Siamo in prima linea per dare proposte concrete.

Ancora qualche accorgimento necessario …

I guanti in lattice in cucina sono uno spreco per l’ambiente; il lavaggio frequente delle mani può essere una soluzione giusta che impatta meglio e meno sull’ambiente”.

E dalla partnership tra SOS Terra e Fanpage.it è nato il concorso fotografico Menzione Speciale Fanpage.it di Obiettivo Terra. Il direttore della testata giornalistica lo presenta con soddisfazione: “Sono stati mesi difficili; le foto che hanno partecipato al concorso ci hanno fatto capire la voglia di spazi aperti. Il concorso è una forma di autotutela – ha aggiunto – che hanno attuato i cittadini; attraverso le macchine fotografiche hanno condiviso il bello, è una cosa di cui c’è indiscutibilmente bisogno”.



Gli fa eco Chiara Bruni, vicepresidente di SOS Terra; sottolinea come il fine ultimo sia quella di valorizzare il territorio: “E’ quello che SOS Terra vuole fare. Vuole promuovetr l’attività “Obiettivo Terra”, giunto alla quindicesima edizione: mai come in questo momento è indispensabile concentrarsi su interventi strutturali che leghino ambiente e turismo”. La foto vincitrice è stata scattata nei pressi di Nemi, in provincia di Roma; il sindaco Alberto Bertucci ha commentato la notizia con soddisfazione: “Mi fa piacere che sia stata premiata una foto scattata nei panorami di Nemi. E’ la terra dei Castelli Romani, gli iscritti a Fanpage.it hanno colto la particolarità nel votare una foto che sembra ambientata nel passato. Piccoli comuni come il nostro valorizzano l’Italia”, ha concluso.

