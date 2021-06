Intesa Sanpaolo, la Banca dei Territori si rinnova

MILANO – Dodici direzioni regionali, una nuova direzione dedicata all’agribusiness accanto alla direzione Impact e a quelle dedicate ai clienti retail e alle PMI. E’ la nuova struttura della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, presentata da Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori; che ha illustrato come a valle dell’integrazione di UBI Banca, la Banca dei Territori ha ampliato la propria struttura; consolidando la storica vocazione del Gruppo a valorizzare le peculiarità dei territori italiani e dei settori industriali che trainano la nostra economia.



I responsabili regionali

Questi i responsabili delle 12 direzioni regionali: Cristina Balbo (Emilia Romagna e Marche), Roberto Gabrielli (Veneto Ovest e Trentino Alto Adige); Pierluigi Monceri (Lazio e Abruzzo); Giuseppe Nargi (Campania, Calabria e Sicilia), Marco Nava (Lombardia Sud); Francesca Nieddu (Veneto Est e Friuli Venezia Giulia), Tito Nocentini (Lombardia Nord), Alberto Pedroli (Basilicata, Puglia e Molise); Andrea Perusin (Piemonte Sud e Liguria), Luca Severini (Toscana e Umbria), Teresio Testa (Piemonte Nord, Val d’Aosta e Sardegna) e Gianluigi Venturini (Milano e provincia).



La nuova struttura

La nuova struttura include la neo-costituita Direzione Agribusiness, guidata da Renzo Simonato, per presidiare uno dei maggiori settori produttivi italiani che rappresenta l’11% del PIL; servendo con 230 punti operativi oltre 80mila imprese clienti che valgono per il Gruppo oltre 12 miliardi di euro di impieghi; oltre alla Direzione Impact, guidata da Marco Morganti; che da diversi anni persegue gli obiettivi di impatto sociale del Gruppo con 96 punti operativi in tutta Italia; ampliando le iniziative di inclusione finanziaria per ottenere ricadute visibili sulla collettività.



Sanpaolo e UBI

Per la Direzione Sales & Marketing della Divisione sono intervenuti alla presentazione Anna Roscio, responsabile Imprese e Andrea Lecce, responsabile Privati e Aziende Retail; che hanno sintetizzato le nuove iniziative del Gruppo a favore della clientela.

“E’ questa la forma della Banca dei Territori a valle dell’integrazione e della migrazione delle strutture di UBI in Intesa Sanpaolo; che hanno riguardato 2,4 milioni di clienti, circa 1.000 filiali e 15mila dipendenti – si legge in una nota -. Tale intervento è stato reso possibile grazie al contributo di tutte le funzioni aziendali di Intesa Sanpaolo e di UBI; che hanno gestito con successo una complessa transizione sotto il profilo tecnologico, operativo e formativo”.



Un organico di circa 50mila dipendenti

La nuova Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo oggi conta su un organico di circa 50mila dipendenti, dei quali oltre la metà donne; una rete di 3.700 filiali e 13,5 milioni di clienti, una raccolta complessiva di oltre 550 miliardi di euro; e impieghi per circa 250 miliardi di euro. “Una struttura rinnovata e rafforzata – prosegue la nota -, nel segno dell’integrazione fra la tradizione di Intesa Sanpaolo e quella di UBI; che ha generato l’aumento delle direzioni regionali e nazionali allo scopo di rispondere alle specificità dei vari territori; e con l’impegno di rappresentare il punto di riferimento per la crescita sostenibile dei territori al servizio di imprese e famiglie”.



Un quadro incoraggiante

Alla presentazione ha partecipato inoltre Gregorio De Felice, capo economista e responsabile della Direzione Studi e Ricerche del Gruppo.

Il quadro macroeconomico previsto dalla Direzione Studi e Ricerche è incoraggiante; Intesa Sanpaolo rivede al rialzo le stime di crescita del PIL al 4,6% nel 2021.

A conferma di ciò la Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo ha effettuato nei primi 5 mesi dell’anno erogazioni a medio lungo termine; per un valore di circa 20 miliardi di euro a favore di famiglie e imprese; con una crescita del 12% rispetto ai primi cinque mesi del 2020. Di questi, 11 miliardi sono stati erogati in primo luogo a PMI e imprese piccolissime.

Una parte significativa, pari al 30%, di queste erogazioni ha interessato in secondo luogo le regioni meridionali del Paese; che costituiscono per il Gruppo un importante territorio nel quale sono in atto numerose iniziative per le circa 350 mila imprese clienti; che includono 160 filiere e iniziative dedicate quali il supporto alle ZES e in conclusione allo sviluppo dei distretti tecnologici.



Vicini a famiglie e imprese

“Con il completamento dell’integrazione di UBI, la migrazione della sua clientela e l’ingresso dei nuovi colleghi siamo soprattutto ancora più vicini a famiglie e imprese; per compiere insieme il percorso fondamentale di ripresa post Covid e per partecipare alla realizzazione del PNRR; in virtù dell’impegno delle quasi 50mila persone della Banca dei Territori – afferma Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo -. Grazie alla competitività e al dinamismo di 1,2 milioni di eccellenze imprenditoriali che vediamo crescere e che affianchiamo nei loro progetti; la nostra economia sarà di nuovo in grado di realizzare un forte recupero dei valori di Pil ed export; per riportare infine il nostro Paese ai vertici delle economie internazionali”.



Nuovi strumenti di intervento finanziario e di consulenza

“A tutte queste imprese – prosegue Barrese – Intesa Sanpaolo sta dedicando inoltre nuovi strumenti di intervento finanziario e di consulenza; per favorirne – anche attraverso la creazione di nuove filiere – il percorso nell’innovazione, nell’internazionalizzazione e nel raggiungimento di quei parametri di sostenibilità e di impatto; necessari per assicurare una crescita costante nel futuro. Il nostro Gruppo prosegue infatti nella costituzione di nuovi processi di filiera e del rafforzamento qualitativo di quelli in essere; strategia di cui rivendichiamo la primogenitura nel 2015; e che oggi viene diffusamente considerata come base essenziale di conseguenza per il rilancio dell’economia del Paese anche nell’ambito del PNRR”.

