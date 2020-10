VILLAFRANCA TIRRENA (ITALPRESS) – Arnaud Demare vince al fotofinish la quarta tappa del Giro d’Italia 2020; è andata in scena da Catania a Villafranca Tirrenia per un totale di 140 km. Mentre Geraint Thomas (Team Ineos-Grenadiers) annuncia forfait per una frattura al bacino rimediata ieri, il corridore francese del team Groupama-FDJ beffa Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step); taglia per primo il traguardo nella lunga volata sul rettilineo finale.

Nella tappa caratterizzata dal lungo Gpm di terza categoria di Portella Mandrazzi, Joao Almeida conferma la maglia rosa; incrementa il proprio vantaggio con i due secondi di abbuono conquistati nel duello con Caicedo nello sprint intermedio di Barcellona Pozzo di Gotto. Domani in programma la quinta tappa del Giro d’Italia da Mileto a Camigliatello Silano; la corsa lascia la Sicilia e si sposta in Calabria con una delle sue frazioni più lunghe (225 km), caratterizzata da tre Gpm.

(ITALPRESS).