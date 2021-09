Cultura e innovazione, il 7 e 8 ottobre a Lucca “LuBeC 2021”

ROMA – “Cultura 2026 | Competitività, digitalizzazione, innovazione”; con questo titolo si terrà LuBeC, Lucca Beni Culturali, l’incontro internazionale dedicato alla crescita della filiera produttiva; che si sviluppa tra cultura e innovazione, il 7 e 8 ottobre prossimi a Lucca. Questa XVII edizione prevede una grande mostra interattiva sulle applicazioni dell’immersività alla cultura; e un intenso programma di confronti, laboratori, dibattiti e appuntamenti dedicati all’incontro tra pubblico e privato.

Si svolgerà negli ampi spazi del Real Collegio, in presenza, con un palinsesto online a copertura dell’iniziativa, indispensabile oggi; per permettere a tutti gli operatori di partecipare, per capire come gestire le sfide che abbiamo davanti.

LuBeC 2021 intende cogliere lo sforzo programmatico del Piano nazionale di ripresa e resilienza; facendosi interprete per l’ambito culturale e puntando il focus sui temi della progettazione e sullo studio delle azioni pilota, che verranno attuate; integrando il Pnrr cultura – 5,7 miliardi – con altre misure del Piano, nazionali e europee. Rispetto al Pnrr obiettivo primario dell’iniziativa sarà far emergere le modalità di attuazione, le connessioni interistituzionali e pubblico-privato; per la messa a terra dei progetti che devono dare attuazione alla ripresa.



Il convegno di apertura “Cultura driver per il cambiamento: sfide, opportunità e attori”, sarà introdotto e moderato da Gaetano Scognamiglio ; presidente di Promo PA, la Fondazione che promuove e organizza LuBeC. Amministratori, dirigenti, imprenditori e rappresentanti del mondo pubblico e privato, contribuiranno ad approfondire le sfide principali, le opportunità e le azioni.

“Competitività, innovazione e digitalizzazione sono concetti cardine della Missione 1 del Pnrr; che considera la valorizzazione dell’asset cultura tra i fattori di prima linea per il rilancio del Paese – osserva Scognamiglio. – In questa prospettiva si colloca l’edizione di Lubec 2021 che ospiterà i protagonisti del grande processo di innovazione collegato al Pnrr; per fornire gli strumenti ai soggetti pubblici e privati per accedere ai progetti del settore culturale e facilitarne la gestione”.



Digitalizzazione e sostenibilità, formazione e competitività, welfare culturale e internazionalizzazione, inclusione e nuove dimensioni di residenzialità. Sono le principali tematiche trasversali che saranno declinate tra workshop, laboratori, seminari formativi; incontri business to business, interviste e convegni, durante la rassegna curata e diretta come sempre da Francesca Velani (iscrizioni su www.lubec.it).

In questo anno strategico dal punto di vista degli investimenti, due saranno i grandi focus sul digitale; il primo, e strategico per l’organizzazione e la gestione dei dati a tutti i livelli, sarà in collaborazione con Digital Library e Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali; che intende far emergere le linee di indirizzo da adottare per impostare il processo di transizione al digitale del patrimonio culturale; policy e regole, open data e riuso delle immagini, strumenti, competenze e metodologie.



Il secondo focus IMMERSIVA, vedrà una grande mostra esperienziale svilupparsi in un braccio del Real Collegio, insieme al primo Summit internazionale sull’Immersività; organizzato con il supporto di BARCO, Immersiva Livorno Srl e Bright Festival, con ospiti internazionali che approfondiranno cosa sia l’immersività oggi; ovvero uno strumento per amplificare e modulare l’impatto del messaggio culturale; ma anche una vera e propria espressione artistica – con un autonomo linguaggio, una propria estetica e un gruppo di grandi interpreti.

“In questo 2021 di grandi trasformazioni comprendere le opportunità legate a questo tipo di tecnologie e conoscerne linguaggio e strumenti, rappresenta uno snodo fondamentale; per gettare fondamenta solide per il futuro ed è determinate per il lavoro dei giovani e per la competitività – afferma Francesca Velani. –

Una società migliore, più sostenibile, più forte

Lo è per l’inclusione, per raggiungere i tanti pubblici di cui è fatto il mondo, per dare forma e sostanza a quel diritto alla cultura; che ne pretende un accesso ampio e democratico, che noi dobbiamo mettere in campo per generare una società migliore, più sostenibile, più forte.” E proprio sul tema della cultura come determinate del benessere della società si svolgerà uno dei panel di confronto; che vede coinvolte quattro regioni – Toscana, Marche, Emilia Romagna e Piemonte – nel definire policies comuni per l’alleanza tra cultura e salute. Un tema sul quale saranno presentati i risultati di un confronto tra due mappature svolte da Promo PA Fondazione nelle Marche e in Emilia Romagna, sullo stato dell’arte delle collaborazioni in essere tra questi due sistemi che oggi stanno; anche in Italia, cercando modalità di incontro sempre più strette.



Altri focus saranno dedicati alle imprese creative, alla digitalizzazione del patrimonio e della memoria, alle sfide dei nuovi turismi e itinerari.

Tornerà il tema dedicato ai borghi, filone avviato nella precedente edizione. Venerdì 8 (ore 9.30), OREP – Osservatorio del Recovery Plan Università Tor Vergata e Promo PA Fondazione terranno un focus su “Il PNRR per le città e i borghi”; discutendo modelli di monitoraggio, valutazione, progettazione culturale e finanziaria degli interventi. Altri focus saranno dedicati alle imprese creative, alla digitalizzazione del patrimonio e della memoria, alle sfide dei nuovi turismi e itinerari.

In apertura si svolgerà la premiazione del concorso Art bonus 2020; in collaborazione con Ales – Arte servizi e lavoro spa e MiC, con i dieci finalisti. Ma sarà anche l’occasione per lanciare l’iniziativa del 2021, che vedrà una grande novità a livello nazionale.



Nella mattinata sarà consegnato il riconoscimento LuBeC 2021, conferito a una personalità che si è distinta nel settore dei Beni Culturali; e il Prefetto consegnerà alla XVII edizione di LuBeC la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica.

Partner stabili di LuBeC sono il MiC, la Regione Toscana e gli enti del territorio, oltre a varie imprese e istituzioni. BARCO, leader mondiale nelle tecnologie di visualizzazione, sarà il partner tecnologico di IMMERSIVA, realizzata in collaborazione con Bright Festival ed Immersiva Livorno. Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e ICS Istituto – per il Credito Sportivo confermano anche in questa edizione il partenariato all’iniziativa; riconoscendoli un ruolo attivatore di progetti e politiche di sistema.

I risultati che ogni anno emergono da LuBeC vengono tradotti in proposte, affinchè possano essere recepiti nei programmi di sviluppo del Ministero.

Per consultare il programma generale e registrarsi agli appuntamenti di Lucca Beni Culturali, visitare il sito www.lubec.it.