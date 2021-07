Covid, in Italia 932 nuovi casi e 22 decessi

Ricrescono i casi covid in Italia secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. I nuovi casi salgono a 932, con un balzo di 138 a fronte di 228.127 tamponi processati facendo incrementare quasi impercettibilmente il tasso di positività allo 0,40%. Al contrario calano i decessi, 22 (-6).

I guariti sono 3.110 mentre gli attualmente positivi sono in totale 45.576 in discesa, rispetto alle 24 ore precedenti, di 2.203. Intanto non si ferma il costante alleggerimento della pressione sugli ospedali. I ricoverati con sintomi oggi 1.394, 75 in meno rispetto a ieri: 204 invece i degenti ospiti delle terapie intensive, in flessione sul numero complessivo di 9 pazienti con 2 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare attualmente si trovano 43.978 persone. Sul fronte delle regioni la Lombardia è prima per nuovi casi (140), seguita da Campania (139) e Sicilia (134).

(ITALPRESS).