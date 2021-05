Covid, 4.452 nuovi casi e 201 decessi in 24 ore

ROMA – In crescita i casi di coronavirus in Italia. Il numero dei positivi passa dai 3.445 di ieri ai 4.452 del rilevamento di oggi, ma questo a fronte di un notevole incremento dei tamponi processati, 262.864 e che fa crollare il tasso di positività 1,69%, tra i più bassi di sempre. I decessi tornano sopra i 200: sono per l’esattezza 201 (+61). I guariti 11.831, calano ancora gli attualmente positivi di 7.583 con un numero totale che si attesta oggi a 315.308.



Si consolida intanto il trend di alleggerimento sugli ospedali. I ricoverati nei reparti ordinari scendono a 11.539, con un calo di 485 in 24 ore. Le terapie intensive calano a 1.689 (-65) con 86 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 302.080 persone. Le due regioni con il maggior numero di casi sono la Lombardia e la Campania che oggi registrano il medesimo numero di nuovi positivi (598), a seguire il Piemonte con 437. La regione con il dato più basso è il Molise con 3 nuovi contagiati.

