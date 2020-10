Coronavirus, 5.724 nuovi positivi e 29 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 5.724 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore; e 29 i decessi che portano il totale delle vittime a 36.140. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 133.084 tamponi, per un totale di 12.460.055 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il totale dei dimessi/guariti è di 238.525, mentre gli attuali positivi sono 74.829. Ad oggi sono 4.336 i ricoverati con sintomi, di questi 390 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 70.103 persone. La regione dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, è la Lombardia (1.140); seguita da Campania (664), Veneto (561), Toscana (548), Piemonte (499) e Lazio (384).

