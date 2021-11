Autogrill, Paolo Roverato nominato nuovo presidente

Il Cda di Autogrill ha nominato presidente Paolo Roverato, già amministratore della società dall’aprile 2008 e membro del Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance, del Comitato Risorse Umane e del Comitato Strategie e Sostenibilità della società, in seguito alle dimissioni di Paolo Zannoni, per motivazioni legate a impegni personali. Zannoni prosegue la sua collaborazione con Autogrill in qualità di membro del Cda. Laureato in economia aziendale all’Università Cà Foscari di Venezia, Paolo Roverato è dottore commercialista e revisore contabile.

Dopo un’esperienza di più di dieci anni in Arthur Andersen, dal 2002 è dirigente di Edizione Srl dove ad oggi ricopre il ruolo di Investment Director. E’ stato membro dei consigli di amministrazione di numerose società, tra le quali World Duty Free, Telecom Italia Media; Gemina, Aeroporti di Roma, Investimenti Infrastrutture, Leonardo, Schematrentaquattro, Schematrentanove, Immobiliare Italia, SagatAeroporto di Torino, Aeroporto di Firenze.

E’ stato amministratore delegato di Aeroporti Holding. Attualmente ricopre le cariche di consigliere di Edizione Property, di Compañia de Tierras Sud Argentino e Maccarese; è amministratore delegato di Edizione Alberghi, amministratore unico di Edizione Agricola e sindaco effettivo di Alì. Il Cda di Autogrill ha inoltre nominato Laura Cioli quale componente del Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance in sostituzione di Roverato; ha ridotto da quattro a tre il numero dei membri del Comitato Risorse Umane e del Comitato Strategie e Sostenibilità della società.

