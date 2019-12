La secolare quercia Vallonea di Tricase premiata come miglior albero d’Italia

La secolare quercia vallonea di Tricase incoronata “albero più bello d’Italia”. L’albero dell’anno per Giant trees foundation è la Quercia vallonea di Tricase, protagonista di una leggenda su Federico II. Ha superato 350mila voti. La Quercia è l’albero più antico del Salento: 700 anni, 700 metri quadrati di foltissima chioma ed un tronco di 4,25 metri. E’ candidata a diventare patrimonio nazionale dell’UNESCO e nell’anno 2000 il WWF l’ha identificata come “Albero-Simbolo” del Salento e della Puglia.

L’associazione friulana Giant Trees Foundation Onlus, che si occupa della salvaguardia degli alberi giganti nel mondo, ha infatti aderito al concorso europeo Tree of The Year 2019 e ha aperto le votazioni per l’elezione del miglior albero italiano. Scientificamente è conosciuta come “Quercus Ithaburensis Decaisne” e appartiene, come i castagni e i faggi, alla famiglia delle fagaceae.

È originaria dei Balcani: non a caso, il termine “vallonea”.

Situata sulla strada che porta anche a Tricase porto, sin dal primo giorno del concorso la quercia si è guadagnata la vetta nella classifica e non ha mai retrocesso durante i mesi di votazione.