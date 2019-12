In Italia il mercato immobiliare è in ripresa; i dati che non ci aspettavamo …

In Italia, il mercato immobiliare italiano sta, inaspettatamente, riconquistato i suoi piccoli spazi, ma con grossa fatica; in lenta ripresa dopo una forte crisi del settore, ha impattato, non poco, sull’economia del Paese.

Un problema che ha riguardato quasi tutti i paesi dell’Unione Europea e che oggi sembrano essersi ripresi; l’Italia, tuttavia, seppur in lieve crescita, sembra ancora affannare.

Infatti, ricerche recenti dimostrano che dal 2008, quando il mercato immobiliare è crollato, tutti paesi; persino Spagna e Grecia hanno visto nuovamente i prezzi delle case riprendere un andamento in crescita, anche se molto moderato.

La situazione del mercato immobiliare in Italia

In Italia la situazione, per quanto lievemente in ripresa è comunque ancora negativa rispetto agli altri paesi europei; il mercato immobiliare dal 2011 ha subìto un forte calo. Anche quando l’economia ha iniziato a riprendersi, i prezzi delle case sono ancora diminuiti.

Discorso diverso per quanto riguarda la costruzione di nuove case; secondo i dati Istat del 2018 relativi al terzo trimestre dell’anno. Torna a crescere il comparto residenziale per i nuovi fabbricati dell’8,8% e quello dell’edilizia non residenziale del 6,7% in termini tendenziali.

I Italia, ogni tre case costruite una viene demolita

È molto interessante il dato rilevato da Instapro.it, leader in Italia dei marketplace per i servizi della casa; su un campione totale di 769 intervistati che evidenzia come per ogni 3 richieste di costruzione casa c’è ne sia una di demolizione. Per costruzioni si intendono anche lavori di ampliamento dello stabile.

Nella statistica rilevata da Instapro, la Sicilia e la Liguria alzano la media; infatti, ogni 10 costruzioni di case se ne demolisce una. Al lato opposto, ci sono Lombardia e Lazio, dove ogni 2 case ne viene demolita una.

I dati raccolti portano all’attenzione anche le regioni dove si costruisce e demolisce di più; Lombardia, Lazio, Piemonte e Campania sono quelle in cui ci sono più richieste di costruzione di nuove abitazioni. Sempre in Lombardia e Lazio, seguite da Emilia Romagna e Veneto è dove ci sono più richieste di demolizione.

Perché in Sicilia e in Liguria si costruisce così tanto?

È evidente come in queste due regioni la richiesta di costruzione di nuove abitazioni sia molto più elevata; questo anche in rapporto al numero di quelle demolite.

Si tratta di una ripresa del mercato oppure del cosiddetto “effetto Airbnb”?

Airbnb è il colosso degli affitti online; si tratta di una piattaforma digitale di intermediazione dei micro-affitti immobiliari, nata nel 2007 dall’idea di due giovani amici di San Francisco.

I due ragazzi non aveva soldi per poter pagare l’affitto; così pensare di trasformare il loft in uno spazio per ospitare altre persone a pagamento. Includendo la colazione, da quel momento c’è stata un’evoluzione e se nel modello originale; lo scopo era quello di affittare una o due stanze nell’abitazione del proprietario, si è poi passati ad affittare appartamenti e case intere.

L’aumento della richiesta di costruzione di case in Sicilia e Liguria è da attribuire all’effetto Airbnb?

Affermano gli esperti di Instapro.it:

“Non è da escludere, sempre più persone decidono di costruire degli immobili residenziali per poi darli in affitto; la piattaforma ha visto incrementare la presenza di case in Italia del 78,34% dal 2016 al 2018. Si contano oltre 397.314 alloggi italiani e molti sono collocati in queste due regioni”.

Possiamo quindi affermare che il mercato immobiliare italiano stia lievemente andando in una direzione di crescita; tuttavia l’Italia dovrà fare molto di più per riportare il settore ai massimi livelli.