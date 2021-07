Vacanze estive in montagna. Quali sono le mete più gettonate?

In estate la maggior parte delle persone desidera trascorrere le proprie vacanze al mare, ma chi l’ha detto che anche una bella vacanza in montagna non possa essere l’ideale?

In realtà in Italia ci sono tantissime persone che amano trascorrere le proprie ferie in montagna, ma ce ne sono anche tante altre che scelgono di passare alcuni giorni al mare e altri in montagna.

Ma per andare in montagna d’estate quali sono le mete più gettonate?



Dal Trentino alla Basilicata, fino a scendere sempre più giù, sono tante le destinazioni che si possono scegliere per l’estate, ideali per tutta la famiglia e tutte le tasche.

Anche se per fuggire alle ondate di calore africano è necessario lasciare gran parte delle località di montagna per salire in quota e raggiungere paesi d’alta montagna.

Ecco allora alcune mete dove andare in montagna in estate.

credits: montagnaestate.it

Le località dove andare in montagna in estate



Le Dolomiti Lucane, con quei paesaggi selvaggi ed incontaminati, sono perfette per essere visitate d’estate, magari allungando il tragitto dai monti ai borghi vicini. Per chi cerca una vacanza low cost estiva tra i monti questa è davvero una buona soluzione.

Bellissimo il Molise, da visitare anche nei suoi monti per godere di uno spettacolo naturale unico e incantevole. Impossibile non citare Campitello Matese, località apprezzata nel periodo estivo perché offre la possibilità di effettuare escursioni nelle oasi del WWF di Guardiaregia e Campochiaro. Un luogo dove è possibile fare delle escursioni a piedi, ma anche in mountain bike o a cavallo.



credits: turismo.it

Civitella Alfedena, che è tra le destinazioni perfette per vacanze estive in montagna, innanzitutto per il Parco naturale dell’Abruzzo che si trova alle sue spalle. Situata su uno sperone roccioso, la cittadina possiede l’aspetto dei tipici borghi appenninici. Da non sottovalutare anche la vicina Pescasseroli.

Una vacanza in una delle tante località sui Monti Sibillini, a cavallo tra l’Umbria e le Marche, può essere perfetta per l’estate. Gite ed escursioni a piedi, circondati dalla natura e dai laghi, come il Lago di San Ruffino e il Lago Pilato.

Val Brembana, nel bergamasco, dove i monti sono a due passi da borghi, località turistiche e termali, raggiungibili tramite sentieri che portano a rifugi immersi nella natura. Qui c’è solo l’imbarazzo della scelta: escursioni in alta quota, percorsi, ma anche sagre, feste, concerti e mercatini per rendere la vacanza ancora più interessante.



credits: touringclub.it

Vigo di Fassa, una delle più importanti località di montagna delle Dolomiti. Un luogo meraviglioso dove poter assaporare la vera montagna attraverso le numerose escursioni disponibili, ma anche uno splendido borgo che ospita l’importante museo Ladino di Fassa e organizza ogni estate eventi e rassegne. Tra il Parco Nazionale dello Stelvio e l’Alta Valtellina, Bormio conquista con il magnifico scenario di monti e vette calcaree che regalano incredibili viste panoramiche. Qui sgorgano ben nove sorgenti termali: il relax e il benessere sono garantiti.



Infine impossibile non citare le Pendici dell’Etna in Sicilia, per chi volesse coniugare in un’unica vacanza sia il mare che la montagna.

I servizi turistici offerti in questa località sono ottimali. Buon cibo e clima mite vi faranno rilassare e godere la bellezza di questa terra. Potrete partecipare a passeggiate a cavallo, escursioni in jeep, visite ai crateri vulcanici o addirittura tour in quad. Assolutamente da non perdere!