Tommaso e Valentina, la coppia che scoppia a Temptation Island

Lunedì la terza puntata del reality tanto discusso Temptation Island. Ed eccoci nuovamente a guardare per noia o per passatempo, coppie che si denudano sentimentalmente davanti a tutta L’Italia.

Dobbiamo ammettere che ogni anno, sia nelle edizioni “con coppie comuni”, sia in quelle “vip”, non è mancato del “Trash”. E anche quest’anno Temptation Island è iniziato con il botto.

In un 2021 in cui le donne islamiche lottano per la libertà, in Italia (come nel mondo) vi è chi “non concede alla propria partner” di indossare un semplice bikini al mare! E questa è solo una tra le tante stramberie del rapporto più discusso d’Italia al momento.

Tommaso e Valentina, quando il vero problema non sono i 20 anni di differenza

Tommaso, 21 anni e Valentina, 40 anni. La storia tra un bambino viziato, privo di esperienza di vita e che probabilmente ancora non riesce ad allacciarsi le scarpe; e la 40enne che si sta avvicinando all’età difficile per le donne in cui compaiono i primi segni del tempo, che non vuole abbandonare l’idea di sentirsi venerata come a 20 anni!

Giusta o sbagliata che sia, di sicuro nessuno ha giudicato la differenza di età; ma il modo di comportarsi di lui. In televisione è apparso come un cavernicolo privo di tatto e del senso di rispetto verso una donna. Un bambino che gioca a fare il macho utilizzando mezzucci atti ad avere il pieno controllo psicologico della donna. Un adolescente che ripete quasi con fierezza “di essere malato ” di gelosia e che si abbandona alle ripicche per far volutamente soffrire la persona che ama. Non sappiamo se tutto ciò sia una farsa o verità, in ogni caso solo far vedere in tv determinati atteggiamenti, non è un bel messaggio da mandare in onda.

Scappate da coloro che nascondono le proprie insicurezze figlie di un’educazione andata a male con le frasi: “Sono così e basta. Lo faccio perchè ti amo. Sei di mia proprietà!”

Non stiamo a raccontare cose già viste in tv. Speriamo solo che Valentina abbia trovato davvero la forza di imparare a volersi bene e a lasciar andare a giocare al parco giochi Tommaso. Con l’augurio che magari crescendo, impari a rispettare le donne!