StyLise lancia la campagna : “Io mi vaccino!” insieme a tanti amici Vip

#iomivaccino è la campagna mediatica del nostro magazine StyLise, per la vaccinazione anti-Covid. L’iniziativa coinvolge volti noti che, con degli spot video, sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza di sottoporsi al vaccino anti-Covid, per il bene di tutti.

Gli amici di StyLise uniti e a gran voce: “io mi vaccino”!

Ecco alcuni Vip che hanno aderito alla campagna StyLise #iomivaccino

Gli amici di StyLise sostengono questa nostra campagna e in un abbraccio, seppur a distanza, ci arriva tutto il loro calore. Guardateli, ascoltateli. Con l’augurio che questo calore e che la forza di questo messaggio, arrivi anche a voi! “Io mi Vaccino”!

Il mondo intero aspettava questa notizia: il vaccino c’è!

Una grande scoperta, il vaccino. E sicuramente una delle belle notizie del 2020, arrivata a fine anno quasi come a voler dire : “non disperate, la scienza, con il suo progresso, non abbandona l’umanità”. Ne è parte. E lotta per raggiungere l’obiettivo. Costantemente. Quotidianamente. Diamo fiducia alla scienza. Sempre. Questa è la campagna lanciata da noi di StyLise, #iomivaccino; una campagna mediatica forte e con un messaggio chiaro: vacciniamoci! Sosteniamo tutti i medici e ricercatori che hanno impiegato mesi di studio e che, con tutte le loro forze, hanno dato vita ad una grande protezione per tutto il mondo!

Come abbiamo visto, gli effetti devastanti della pandemia di COVID-19 hanno determinato una richiesta pressante da parte del mondo intero, volta a giungere in tempi molto brevi all’ identificazione di un’efficace vaccinazione protettiva per il più ampio numero di soggetti.

La svolta del 2020

Oggi il protagonista assoluto è il vaccino anti-covid. Il New England Journal of Medicine ha pubblicato uno studio internazionale che ha valutato su un totale di 43.548 partecipanti l’efficacia del regime a due dosi di BNT162b2, il candidato vaccino COVID di Pfizer e BioNTech. Del totale dei partecipanti allo studio: 21.720 hanno ricevuto il candidato vaccino e 21.728 il placebo. Si sono verificati 8 casi di Covid-19 con insorgenza almeno 7 giorni dopo la seconda dose tra i partecipanti assegnati a ricevere BNT162b2 e 162 casi tra quelli assegnati al placebo.

L’efficacia al 95%

Il vaccino è risultato efficace al 95% (con un intervallo compreso tra il 90,3 e il 97,6%) nella prevenzione del Covid-19. Un’efficacia simile del vaccino (compresa tra il 90 e il 100%) è stata osservata nei sottogruppi definiti per età, sesso, etnia, indice di massa corporea al basale e presenza di condizioni coesistenti.

Un po’ di storia della vaccinazione

La scoperta della vaccinazione, come tecnica per sconfiggere le malattie infettive, si deve a Edward Jenner (1746-1823), che in Inghilterra, alla fine del Settecento, si dedicò alla battaglia contro il vaiolo. Importanti traguardi, in Europa, si raggiunsero grazie alle ricerche del biologo e chimico francese Louis Pasteur (1822-1895), considerato il padre della microbiologia. Pasteur trovò l’antidoto a diverse infezioni batteriche come la rabbia, nel 1885. Una delle figure più importanti nella storia moderna dei Vaccini è stata sicuramente quella di Albert Sabin, medico ricercatore americano, di origine polacca, famoso per le sue scoperte sul virus della Poliomielite. Negli anni 1947-50 negli USA egli sviluppò una tecnica per attenuare il virus in modo tale da ottenere un vaccino somministrabile per via orale. Il vaccino così ottenuto divenne la prima arma in tutto il mondo per la lotta alla Poliomielite. Non volle mai trarre benefici economici dalle sue scoperte e si rifiutò sempre di brevettarle dicendo che esse appartenevano ai bambini di tutto il mondo.