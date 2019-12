Snowlandia: il labirinto di ghiaccio più grande al mondo si trova in Polonia

In Polonia e precisamente a Zakopane, esiste Snowlandia Winter Amusement Park, il parco divertimenti considerato il più grande labirinto di neve al mondo.



Zakopane è definita la capitale invernale della Polonia e grazie anche alla presenza di questo enorme parco ghiacciato è diventata una meta turistica davvero molto frequentata.



Basti pensare che Snowlandia è un labirinto gigante, più grande di dieci campi da tennis ed è stato costruito usando oltre 60.000 blocchi di ghiaccio.

Con una superficie di 25mila metri quadri, il labirinto da Guinness World Records è composto da 60mila tonnellate di neve, con pareti alte ben due metri, ed è situato a pochi passi dal grande trampolino di lancio con gli sci di Krokiew.



Ci sono voluti circa un mese e 50 lavoratori per costruirlo, e questa splendida struttura è completa anche di un castello di neve di 16 metri, che è pieno di camere con tesori nascosti e sculture di ghiaccio.

credits: keblog.it

Un labirinto incantato



Di sera il labirinto si illumina di luci colorate tanto che sembra di essere davvero in una fiaba, uno spettacolo magico ed unico.



I visitatori, provenienti non solo dalla Polonia ma da diversi paesi d’Europa, sono impegnati all’interno del labirinto, non solo nella ricerca dell’unica via di uscita, ma anche nel riconoscere i personaggi famosi rappresentati nelle sculture di ghiaccio disseminate lungo il percorso, come la principessa Frozen ed altri cartoni animati.



Il labirinto di neve di Snowlandia ha aperto le sue porte al pubblico per la prima volta durante la stagione invernale di Zakopane nel 2016 e nel corso degli anni si è ulteriormente ingrandito.

Al momento sembra infatti che si stiano facendo ulteriori lavori in questo grandioso parco, infatti sarà nuovamente aperto al pubblico con un nuovissimo labirinto e un nuovo castello delle nevi a partire da gennaio 2020.



credits: keblog.it

Una meta invernale davvero straordinaria, da non perdere assolutamente!