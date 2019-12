Raffaella Di Caprio, la più bella tra le attrici italiane

Raffaella di Caprio, premiata dalla genetica, così come il suo noto cugino Leonardo. Considerata la più bella attrice italiana, ha un fascino capace di irretire chiunque la incontri.

A breve, si recherà in America per un importante provino cinematografico, dove spera di incontrare suo cugino; eletta in Puglia da un pool di giornalisti come ‘La più bella attrice italiana’; un riconoscimento ottenuto durante le finali di ‘Top model of the world Italy’.

Il sondaggio è ealizzato dall’ex-Mister Italia, il bellissimo Miky Falcicchio; ha convocato un pool di giornalisti, oltre ad un migliaio di giovani, per scegliere la più bella attrice a cui affiancarsi in un importante progetto pubblicitario.

Bellissima e lanciatissima la giovane attrice negli ultimi tre anni è passata da essere super finalista nazionale a Miss Italia (quinta classificata) a Miss Grand Prix Forever (rappresentante della bellezza italiana nel mondo), dal set di ‘Furore 2‘ su Canale 5, protagonista con il bellissimo attore Massimiliano Morra, al teatro Bagaglino di Roma, dove è stata tra le protagoniste dello spettacolo ‘Femmina’, fino a diventare una stella televisiva partecipando a diverse puntate dello show di Chiambretti.

Raffaella negli scorsi mesi ha rifiutato diversi reality show per prepararsi al salto ‘nel cinema d’autore’. Sarà infatti tra le protagoniste del nuovo film del maestro del thriller-horror Dario Argento.

Lanciata dal manager Rosario Porzio la Di Caprio ha moltissimi progetti importanti per il 2020; quando le si chiede cosa significa la bellezza per lei, che è già pluripremiata in tal senso, la risposta è secca: