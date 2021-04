Oggi l’ultimo saluto a Filippo: il principe all’ombra della sua regina

Filippo di Edimburgo nasce il 10 giugno 1921 a Corfù come principe Filippo di Grecia e Danimarca. Aveva sposato Elisabetta II il 20 novembre 1947, quando non era ancora regina, e da allora aveva assunto i titoli di duca di Edimburgo, conte di Merioneth e barone Greenwich. Philip Mountbatten ha accompagnato la Regina nelle difficoltà e negli impegni. Insomma, c’è sempre stato.

Una moglie “ingombrante” per Filippo

Lui, sempre un passo indietro, mentre la consorte era chiamata a fare la storia, conoscendo un numero incalcolato di papi, premier inglesi, ministri e capi di Stato. Elisabetta, che ha superato il record di sovrano più longevo sul trono di Inghilterra e sicuramente fra i più longevi del mondo. Elisabetta II che, nonostante gli scossoni e l’età, non ha mai manifestato intenzione di abdicare: un’energia, la sua, probabilmente derivata anche dalla più lunga e solida storia d’amore mai raggiunta da alcun monarca vivente al mondo.

Come è nato il loro amore

Il loro primo incontro fu nell’estate del 1939. Elisabetta, appena 13enne, incrociò lo sguardo di Philip Mountbatten, principe di Grecia: fu un colpo di fulmine, raccontano le cronache reali. Poi arrivò la guerra, Elisabetta e Filippo intrattennero una lunga conversazione epistolare. Lettere su lettere fino a quando, nel 1946, lui decise di chiedere a re Giorgio la mano della figlia.

Le rinunce personali e la sua famiglia

Il 20 novembre 1947 la futura sovrana britannica e l’ormai duca di Edimburgo vennero uniti in matrimonio a Westminster. Unico figlio maschio del principe Andrea di Grecia e Danimarca e della principessa Alice di Battenberg, Filippo, imparentato con tutte le famiglie reali d’Europa, per sposare la futura regina d’Inghilterra rinunciò alla successione al trono e disse addio alla carriera nella Marina. Divenne cittadino britannico e si convertì alla chiesa anglicana. Dopo le nozze la coppia regale abitò a Clarence House, a Londra. Il loro primo figlio Carlo, principe del Galles ed “eterno” erede al trono, nacque il 14 novembre 1948. Dopo di lui, arrivarono Anna nel 1950, Andrea nel 1960 ed Edoardo nel 1964. Si racconta che, solo in poche occasioni, Filippo abbia mostrato insofferenza per il ruolo di principe consorte. Per esempio, quando dovette accettare che i quattro figli portassero il cognome della madre, Windsor, e non il suo, Mountbatten. Definì se stesso “un’ameba”, “l’unico uomo nel Regno Unito ad acconsentire a una situazione simile”.

Un’esistenza colorita

Non sono mancate una carrellata di gaffes nella sua vita, di pettegolezzi, insomma ne ha viste di tutti colori. Ma è innegabile che ne abbia viste tante anche a livello storico; parliamo della storia di una nazione e di cambiamenti epocali che hanno coinvolto il mondo intero di cui è stato testimone. Sempre al fianco della sua regina. Che dal 9 aprile 2021 dovrà camminare senza lui al suo fianco.