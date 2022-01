Nuovo appuntamento con Alberto Angela e le “Meraviglie” d’Italia

Questa sera su Rai1 un nuovo appuntamento con Alberto Angela e le sue Meraviglie. Il documentario alla scoperta della Penisola Italiana che ha appassionato milioni di telespettatori, ritorna alle 21:25.

Alberto Angela ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle “Meraviglie” italiane, quelle che ci rendono una vera e propria “penisola dei tesori”. Un itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Come da comunicato stampa della Rai, parte dalle isole del Lago Maggiore, al confine tra Piemonte e Lombardia. Si comincia dall’Isola Bella, la più fastosa delle isole Borromee, dove l’opera della natura e il genio dell’uomo si sono uniti per creare uno dei più spettacolari giardini al mondo e dove sorge il palazzo della famiglia Borromeo, una vera e propria reggia sull’acqua visitata da sovrani e condottieri e persino da un giovane Napoleone Bonaparte. Proprio la prima moglie di Napoleone, Giuseppina di Beauharnais, rivivrà i giorni della sua visita all’Isola Madre nell’interpretazione di Vittoria Belvedere. Si visiterà poi la Rocca di Angera, antica fortezza medievale appartenuta ai Visconti e l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, che da più di otto secoli offre silenzio e serenità a chi dedica la sua vita alla preghiera.

Le atmosfere del Lago Maggiore saranno rievocate dai ricordi d’infanzia di Renato Pozzetto, da sempre frequentatore delle sue rive. Il racconto prosegue alla scoperta di una delle più antiche città d’Italia: Orvieto. Con i suoi tremila anni di storia questo luogo incanterà con le sue meraviglie; prima fra tutte il Duomo, definito il “Giglio d’oro”, per lo splendore abbagliante dei mosaici della sua facciata. Massimo Bonetti interpreterà il pittore Luca Signorelli, che ha affrescato proprio all’interno del Duomo una delle più straordinarie opere del Quattrocento italiano. Si visiterà la città sotterranea, le sue gallerie, i cunicoli e i pozzi tra i quali uno in particolare è diventato famoso in tutto il mondo: il Pozzo di San Patrizio. Tra cielo e terra si svolge anche il racconto di Pino Strabioli, che a Orvieto ha trascorso la sua giovinezza.

Le Meraviglie di Siracusa

Alberto Angela approderà poi in Sicilia per immergersi nelle magnifiche atmosfere di Siracusa. Si partirà da Ortigia, l’isola su cui sbarcarono i greci che fondarono la città nel 733 a. C. per poi ammirare il Duomo che unisce bellezze antiche e settecentesche. Si indagherà sul mito di Aretusa per poi inoltrarci nel parco archeologico; dall’Orecchio, nome dato da Caravaggio di Dionisio alle Latomie del Paradiso, enormi grotte scavate nei secoli: un luogo di grande suggestione che nasconde dolore e rivela bellezza.

Risorte da una vecchia stampa due petulanti lavandaie settecentesche appariranno nell’incantevole ninfeo del Teatro Greco e ancora dopo aver narrato la conturbante Venere Landolina con le parole di Maupassant, Alberto Angela guiderà lo spettatore in una delle più belle e possenti costruzioni fortificate medievali del Mediterraneo. Ospiti d’eccezione per raccontare i propri ricordi in queste terre di Sicilia saranno i comici Ficarra e Picone.