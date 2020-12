Vacanze di Natale 2020: cosa si può fare e cosa no

Queste vacanze di Natale saranno particolari. Resterà in vigore il sistema della colorazione delle varie zone in Italia. Dal 6 dicembre passeranno in zona arancione la Campania, la Toscana, la Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano. Diventeranno gialle invece Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Marche, Puglia e Umbria.

Shopping Natale – Negozi e centri commerciali

Fatta eccezione per le zone rosse i negozi potranno restare aperti fino alle 21.00. I centri commerciali, invece, saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi dal 4 dicembre fino al 15 gennaio. Al loro interno potranno rimanere aperti alimentari, farmacie, tabacchi e vivai.

Resta in vigore il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00, quindi per spostarsi è confermato l’uso dell’autocertificazione. Un coprifuoco che resterà invariato anche nei giorni del 24-25-26 dicembre. Il 31 dicembre invece si estenderà dalle 22.00 alle 7.00 del mattino successivo.

Spostamenti

Dal 21 dicembre al 6 gennaio vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra le diverse regioni o province autonome; nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra comuni, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. In ogni caso, è sempre consentito il rientro nel Comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Ciò permetterà, ad esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione

Visita il sito del Governo per ulteriori delucidazioni

Ristoranti, bar, pizzerie

Nell’area gialla bar, ristoranti e pizzerie resteranno aperti (anche nei giorni festivi) con consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18. Ogni tavolo potrà ospitare al massimo 4 persone se non tutte conviventi. Dopo le ore 18 è vietato consumare cibo e bevande nei locali o per strada. Dalle ore 18 alle ore 22 è consentito l’asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre possibile.

Nelle aree arancione e rossa le attività di ristorazione sono aperte dalle ore 5 alle ore 22 solo per l’asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre consentita.

Messa di Natale

La messa della sera di Natale si dovrà concludere entro l’orario per rientrare a casa stabilito dal coprifuoco alle 22. Verso le 20-20.30.

Vacanze di Natale per chi rientra dall’estero

La situazione rientri dall’estero è un po’ complessa. Ma cerchiamo di spiegarla brevemente.

Fino al 9 dicembre per arrivare o tornare in Italia da un Paese di area Schengen bisognerà presentare all’imbarco delle partenze il risultato di un tampone molecolare o antigenico ( test rapido, non sierologico) effettuato nelle 72 ore precedenti. In caso non si sia in possesso del test, questo potrà essere fatto una volta entrati in Italia nelle 48 ore successive.

Dal 10 dicembre al 15 gennaio chi entra in Italia da un Paese europeo ( i 27 paesi dell’Ue, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra e principato di Monaco) potrà farlo esibendo un tampone molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore (non più 72) precedenti l’ingresso nel territorio nazionale. Non sarà più possibile perciò fare il tampone all’arrivo. La mancata presentazione del tampone negativo farà scattare automaticamente la quarantena.

Quarantena obbligatoria per i turisti esteri che entrano in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio

In questo periodo sarà possibile entrare in Italia da uno dei paesi UE con un tampone negativo solo per esigenze lavorative, di studio, di salute, di assoluta urgenza, o per far rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. In caso contrario (per esempio ingresso per vacanze e turismo) sarà obbligatorio sottoporsi al periodo di quarantena. Chiunque entra in Italia proveniente da un paese extra europeo deve sottoporsi invece a quarantena fiduciaria di due settimane