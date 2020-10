Melissa Satta e Boateng: storia ai titoli di coda

In seguito ad una seconda chance che Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si erano dati dopo essersi lasciati per un periodo di tempo, pare che ci sia nuovamente una crisi tra i due. La loro storia sembra essere ormai ai titoli di coda.



Ad annunciarlo è il magazine “Chi” che, nell’ultimo numero in edicola, rende nota la rottura.

A quanto scritto sul magazine questa seconda crisi tra la Satta e il marito sarebbe iniziata quest’estate e i due non sarebbero riusciti a farla rientrare.

Inoltre il settimanale diretto da Alfonso Signorini aggiunge che il calciatore avrebbe fatto di tutto per tentare di sanare la frattura d’amore, ma senza ottenere il risultato sperato.

“La storia è giunta al capolinea e Melissa ha scelto di trascorrere qualche giorno insieme con l’amica Arianna Alessi, moglie di Renzo Rosso. Per rimarcare l’avvenuta rottura la Satta ha accuratamente evitato di farsi vedere in tribuna allo stadio del Monza dove gioca il marito”, questo è quanto emerso da “Chi”.



C’è da dire che anche sui social la coppia non appare più insieme in nessuna foto da molto tempo.

L’ultima foto di coppia sui social di entrambi è la stessa e risale al 19 agosto. Erano in vacanza in Sardegna e sembravano aver ritrovato la loro serenità.

Già nel 2019, la Satta aveva raccontato di essere stata vicina al divorzio, poi lei e Kevin ci avevano riprovato: “L’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio“, queste erano state le parole della Satta, ma forse riprovarci non è bastato.

Ora la relazione sembra definitivamente conclusa. Al momento né Melissa né Kevin hanno confermato o smentito il gossip, si attendono come sempre sviluppi.