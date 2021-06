Margherita Hack, una donna ed una vita per la ricerca scientifica

Margherita Hack ed il ricordo di una grande donna che ha combattuto sempre per la verità scientifica si accende in questa giornata in cui avrebbe compiuto 99 anni.

Margherita Hack ed il coraggio di essere donna di scienza in un mare di squali

La storia di Margherita Hack ha inizio nella magnifica Firenze. Nasce nel 1922 e da subito si dimostra caparbia ed inquadrata. Sceglie di essere vegetariana e di non seguire gli insegnamenti religiosi della famiglia. Studia Fisica alla facoltà fiorentina improntando la tesi di laurea sulla spettroscopia delle stelle.

Dopo poco inizia ad insegnare nelle varie università di tutto il mondo. Nel 1964, ottiene la cattedra di astronomia a Trieste e le chiavi dell’Osservatorio astronomico, che rimarrà sotto la sua direzione per quasi trent’anni. Sotto la direzione di Margherita cominciò ad attrarre giovani da tutto il mondo. In pochi anni si trasformò in una moderna struttura di ricerca guadagnando rispetto a livello internazionale.

Dal 1982 Margherita Hack ebbe una stretta collaborazione con la sezione astrofisica della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa).

Durante gli anni trascorsi all’Osservatorio di Trieste, la Hack intraprese con successo anche la carriera di divulgatrice scientifica, diventata negli anni la sua più importante attività attraverso pubblicazioni, conferenze e ospitate in tv.

Margherita Hack collaborò con numerosi giornali e periodici specializzati, fondando nel 1978 la rivista bimensile L’Astronomia e successivamente diresse la rivista di divulgazione scientifica e cultura astronomica Le Stelle.

“L’astronomia ci ha insegnato che non siamo il centro dell’universo, come si è pensato a lungo e come qualcuno ci vuol far pensare anche oggi. Siamo solo un minuscolo pianeta attorno a una stella molto comune. Noi stessi, esseri intelligenti, siamo il risultato dell’evoluzione stellare, siamo fatti della materia degli astri”.

Una vita con lo sguardo e la mente rivolti alle stelle

Grazie alle sue osservazioni si iniziò a capire che quando due stelle sono abbastanza vicine, vi è un’azione reciproca che provoca un’ eccitazione degli strati più superficiali, che nel Sole costituiscono la “cromosfera“. L’intensità delle righe di emissione è in grado di rivelare l’esistenza di una cromosfera, la sua eventuale estensione e grado di eccitazione.

Grande sostenitrice ed attivista anche in campo sociale, sosteneva gli omosessuali (“Hanno gli stessi diritti di tutti: essere omosessuali è solo una variante della specie umana”) e i diritti degli animali (“Sono vegetariana e sono contraria agli esprimenti sugli animali, una barbarie contro natura, di cui si può fare tranquillamente a meno”).

“Lo spettro di una stella consiste di una strisciolina di luce colorata dal rosso al violetto. Questa strisciolina non è altro che la luce emessa dalla stella, scomposta nelle sue varie lunghezze d’onda. Generalmente questo spettro (detto spettro continuo) è solcato da righe scure, e talvolta da righe brillanti”. (Margherita Hack, L’amica delle stelle – Storia di una vita).

Si spegne, proprio come una stella, il 29 giugno 2013 a Trieste.