Finalmente i saldi invernali:ecco tutte le date in Italia

I Saldi invernali tanto attesi sono arrivati. Questo è il periodo tanto amato dalle donne, anche se molti maschietti si nascondono dietro ad un dito cercando di far passare inosservata la loro voglia di shopping sfrenato. Scopriamo insieme quando iniziano e fino a quando potremo scatenarci.

Le date dei saldi invernali, regione per regione:

Abruzzo: 4 gennaio – 4 marzo

Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo

Calabria: 4 gennaio – 3 marzo

Campania: 4 gennaio – 3 marzo

Emilia-Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 4 gennaio – 31 marzo

Lazio: 4 gennaio – 15 febbraio

Liguria: 4 gennaio – 17 febbraio

Lombardia: 4 gennaio – 5 marzo

Marche: 4 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 4 gennaio – 29 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 4 gennaio – 4 marzo

Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo

Toscana: 4 gennaio – 3 marzo

Umbria: 5 gennaio – 4 marzo

Valle D’Aosta: 2 gennaio – 31 marzo

Veneto: 4 gennaio – 28 febbraio

Trentino-Alto Adige: 4 gennaio – 15 febbraio (per i comuni nelle zone di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta); 15 febbraio – 14 marzo (per i comuni di Tires, Castelrotto, Renon Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Renon, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta).