Io mi vaccino: Eva Henger, Martufello e Alviero Martini tra i testimonial dello spot della campagna di StyLise Magazine

#iomivaccino è la campagna mediatica del nostro magazine StyLise, per la vaccinazione anti-Covid. L’iniziativa coinvolge volti noti che, con degli spot video, sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza di sottoporsi al vaccino anti-Covid, per il bene di tutti. Eva Henger, Martufello e Alviero Martini tra i testimonial dello spot della campagna.

Una grande scoperta, il vaccino. E sicuramente una delle belle notizie del 2020, arrivata a fine anno quasi come a voler dire : “non disperate, la scienza, con il suo progresso, non abbandona l’umanità”. Ne è parte. E lotta per raggiungere l’obiettivo. Costantemente. Quotidianamente. Diamo fiducia alla scienza. Sempre. Questa è la campagna lanciata da noi di StyLise, #iomivaccino; una campagna mediatica forte e con un messaggio chiaro: vacciniamoci! Sosteniamo tutti i medici e ricercatori che hanno impiegato mesi di studio e che, con tutte le loro forze, hanno dato vita ad una grande protezione per tutto il mondo!