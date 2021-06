Il mare più bello del 2021 secondo Legambiente

Qual è il mare più bello e pulito d’Italia? Questa è una domanda che ogni anno ci poniamo, in attesa di organizzare le vacanze estive, ma a fare una vera e propria classifica ci pensa Legambiente.



“Il mare più bello 2021” è la guida ufficiale con cui vengono riconosciuti i comprensori balneari più belli e green di tutta Italia. Le spiagge che vengono premiate come più belle ottengono il riconoscimento massimo delle Cinque Vele da Legambiente e Touring Club Italiano.

La valutazione viene fatta sulla base di diversi parametri che includono: la pulizia delle acque, la qualità del territorio e dell’ambiente, la gestione dei servizi, il consumo energetico, l’uso del suolo e le iniziative di sostenibilità ambientale. Sulla base di questi indicatori, Legambiente e Touring Club assegnano il riconoscimento delle Vele, da 1, che è il punteggio minimo, a 5, che è quello massimo.



Sono un centinaio i comprensori analizzati. E oltre 40 quelli premiati, senza dimenticare che c’è anche una sezione dedicata ai laghi.

Le cinque vele marine premiano quest’anno 18 comprensori turistici: 6 sono in Sardegna, 3 in Toscana e in Puglia, 2 in Campania e Sicilia, 1 in Liguria e Basilicata.

credits: legambiente.it

La classifica



Ecco la classifica delle Cinque vele per quanto riguarda il mare.

1. Litorale di Baunei. Sulla costa orientale sarda.

2. Maremma Toscana. Con Castiglione della Pescaia come miglior Comune, seguito da Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica in provincia di Grosseto.

3. Litorale di Chia. Nella Sardegna meridionale, con il Comune di Domus de Maria.

4. Cilento Antico. Campania, provincia di Salerno: a Pollica seguono Castellabate, San Mauro del Cilento e Montecorice.

5. Costa d’Argento e Isola del Giglio. In Toscana. Qui dominano l’Isola del Giglio e Capalbio, seguiti da Orbetello e altri Comuni.

A seguire, tutti gli altri comprensori a Cinque vele.



Liguria: Cinque Terre

Toscana: Isola di Capraia

Campania: Costa del Mito (tra Camerota, Centola-Palinuro e Pisciotta, con AMP Costa degli Infreschi e Masseta)

Puglia: Isole Tremiti

Puglia: Alto Salento Adriatico. Con Melendugno, Otranto e Vernole in provincia di Lecce.

Puglia: Alto Salento Jonico. Comuni di Nardò, Gallipoli, Porto Cesareo, Racale.

Basilicata: Costa di Maratea

Sicilia: Isola di Salina

Sicilia: Isola di Pantelleria

Sardegna: Golfo di Oristano

Sardegna: Baronia di Posada e Parco di Tepilora. In provincia di Nuoro, sulla costa orientale della Sardegna

Sardegna: Planargia. Ovvero il litorale del Comune di Bosa, sulla costa occidentale sarda.

Sardegna: Gallura Costiera con AMP Capo Testa. Vasto comprensorio nella Sardegna nord orientale con Santa Teresa Gallura, Palau e Arzachena.