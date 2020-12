I mestieri di una volta…che ritornano

Molti penseranno che sono “retrò”. Altri che sono desueti. Altri ancora che non portano il guadagno desiderato. Ma una grande fetta di persone crede in questi mestieri. Crede nella loro storia, lunga, fatta di tradizioni, di generazioni che hanno lavorato duramente investendo in essi.

Stiamo parlando di quelle professioni che una volta erano pane quotidiano. Poi per un lungo periodo sono quasi del tutto scomparse, ma infondo mai dimenticate. Oggi stanno pian piano tornando alla ribalta. Riacquistando una nuova luce, una rinascita.

I mestieri che tornano alla ribalta: il barbiere





L’era del barbiere in realtà non è mai tramontata. Ma oggi i barber shop sono dei veri e propri club dedicati all’estetica, alla barba ed ai capelli maschili. Sono un connubio tra un salone di bellezza dedicato al pubblico maschile, unito ad un club originale e di tendenza per uomini. L’idea è stata importata in Italia direttamente dagli Stati Uniti dove i barber shop si sono oramai consolidati come locali dedicati a tutti quegli uomini, hipster, artisti e creativi ma non solo, che hanno a cuore la cura di barba, capelli e viso. I barber shop odierni riprendono questo antico mestiere e lo rivisitano completamente in chiave trendy ed orginale, vintage e creativa, dando vita ad un luogo di culto, di incontro e di relax, dedicato agli uomini moderni.

Il/la sarto/a

E’ la “base” dello stilista. Chi ha le mani d’oro oggi è un privilegiato. E lo è sempre stato. Saper riparare, ricucire, rimodellare… ma anche creare da zero, con il solo uso della propria fantasia e delle proprie mani che realizzano la creazione è indubbiamente un dono. Grande. Le sartorie oggi, anche piccole, stanno rinascendo. Ed era ora!

Il/la calzolaio/a

Il mestiere del calzolaio nella società moderna non è quasi più considerato un lavoro attuale. Al giorno d’oggi le scarpe, quando si rompono vengono buttate via e non più portate dal ciabattino ad aggiustarle. Invece è giusto imparare a non buttar via con tanta facilità e ridare nuova vita ad un oggetto. Dal calzolaio spesso si offre anche la possibilità di lustrare le scarpe: già, ai giorni nostri verrebbe da non credere a una cosa simile, ma in realtà abbiamo appurato che questo servizio ultimamente va addirittura molto di moda!

Il maniscalco

Il maniscalco è l’artigiano che esercita l’arte della mascalcia. Nel suo lavoro, collabora strettamente con il proprietario e con il veterinario. Il lavoro di maniscalco è un lavoro che prevede un grande sforzo fisico dovendo stare per ore piegato sulle zampe dei cavalli, sostenendone il peso sulle gambe. Ma soprattutto deve possedere sensibilità e riflessi pronti. Alla necessaria abilità manuale, il maniscalco deve associare anche conoscenze di anatomia degli arti ed in modo particolare delle sue estremità. Nonostante la diffusione della pratica del “cavallo scalzo” la ferratura continua ad essere necessaria per molti tipi di sport in cui i cavalli, e quindi gli zoccoli, sono sottoposti a ritmi non naturali. Grazie all’utilizzo di nuovi materiali, come ferri incollabili e scarpe allacciabili da impiegare in situazioni particolari, la mascalcia diventa un’arte al passo con l’evoluzione della scienza veterinaria e dei moderni ritrovati della tecnologia.

Il falegname

Il falegname è un mestiere nobile e antichissimo. Sembra infatti che quella del falegname sia una delle professioni più antiche dell’ uomo, proprio perché il legno è un materiale che abbiamo sempre avuto a disposizione e ben presto abbiamo imparato ad usarlo e conoscere. Lavorare il legno per i nostri antenati significava sopravvivere: dal legno sono state costruite armi, ripari sicuri, e poi ruote e ponti. Si è stimato che in Italia tra la Prima e Seconda Guerra Mondiale ci fosse almeno un falegname per famiglia. Negli anni Sessanta, poi, anche la falegnameria visse il suo “boom”, così le botteghe di artigiani e maestri del legno sorsero in tutta Italia, da nord a sud. Nei decenni a seguire la maestria dei nostri artigiani non fu più sufficiente a contenere l’ industrializzazione internazionale del settore.

In che stato verte il settore della falegnameria in Italia oggi? Difficile dirlo, ma una risposta ci arriva da una statistica diffusa dal Sole 24 ore di recente, secondo cui l’ 83% dei posti di lavoro nel settore della falegnameria in Italia nel 2013 non è stato occupato. Un mestiere un po’ snobbato, eppure la storia della falegnameria italiana in più occasioni ha dato luce a tutta la creatività e il saper fare dei nostri grandi maestri artigiani. Forse è proprio da qui che dobbiamo ripartire, da ciò che l’ Italia sa far bene e ha sempre fatto con eccellenza.

Insomma, in un mondo che corre verso la globalizzazione e le abitudini sociali tendono ad uniformarsi, non possiamo non essere contenti del fatto che antiche arti e mestieri rifioriscano.