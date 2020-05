Gf Vip: tra Pago e Serena è finita (di nuovo)

Pago e Serena, partecipanti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e coppia molto chiacchierata, sono di nuovo al centro del gossip. Stavolta con una notizia inaspettata che ha lasciato di stucco i fan.

Dopo la fine della loro storia a Temptation Island sembrava che tra i due fosse ritornato il sereno, complice il reality che li ha fatti riavvicinare; e anche l’aver raggiunto nuove consapevolezze. Ad oggi invece tutto sembra essere cambiato, di nuovo.

I due si sono lasciati ed è stata Serena Enardu a rendere pubblica la cosa sulla propria pagina Instagram.

Pare che sia tutto scaturito da una furibonda lite che avrebbe fatto prendere alla coppia la decisione di separarsi.

Lo sfogo sui social di Serena

Queste le parole di Serena.

“Personalmente non avrei mai voluto dover fare quello che sto facendo in questo momento, ovvero prendere il mio telefono per scrivere ciò che andrete a leggere. Non me l’aspettavo proprio. Non ho nessuna voglia di condividere con nessuno il malessere che ho dentro ma vi ho coinvolto e c’è il rispetto nei confronti di chi ha seguito, sofferto, pianto e poi tifato e gioito e lottato per e con ‘noi’. Voglio essere io a dirvi che con Pacifico abbiamo avuto una pesante litigata che ci ha portato ad allontanarci nuovamente. Non voglio entrare nel dettaglio di ciò che è accaduto. Non avrebbe alcun senso, se non a colmare la curiosità di persone pettegole, curiose e becere. L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia. Se mancano questi due magici ingredienti, i gesti, le parole vengono continuamente interpretati e fraintesi; sono capaci di stravolgere una magnifica cena in un orribile incubo. Non sempre chi decide di perdonare ce la fa veramente e chi ha sbagliato in passato non può essere trattato come un colpevole a vita. Il perdono è un gesto d’amore molto pesante per chi prova ad applicarlo, ma se non si riesce a spazzare rabbia e rancore viene a mancare la fiducia e tutto è compromesso facendo del male ad entrambi”.

credits: urbanpost.it

Una fine inaspettata

Parole molto forti quelle dell’ ex tronista di Uomini e Donne, ma soprattutto inaspettate se si considera il fatto che nell’ultimo periodo la coppia era apparsa molto felice sui social.

In seguito al lockdown il cantante aveva raggiunto Roma per riabbracciare il figlio Nicola, nato dall’amore con Miriana Trevisan. Al suo ritorno in Sardegna però qualcosa deve essere cambiato, come ha svelato la stessa Enardu su Instagram.



Al momento Pago non ha rilasciato nessuna dichiarazione e non ha commentato le parole di Serena.

Una fine che ha fatto scatenare anche tanti commenti negativi. Soprattutto da parte di chi in fondo a questo ritorno non ha mai creduto; incolpando la Enardu di essere tornata con Pago solo per visibilità mediatica.

Stavolta sarà finita per sempre?