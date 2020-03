Gerardino Caso, scomparso da ieri, a Passo Eclano, in provincia di Avellino

Lui è Gerardino Caso, un mio vecchio compagno di scuola. Qualche banco distante dal mio e km di silenzio che lo separava dal resto della classe. Poche parole e uno sguardo affollato di pensieri, riflessioni, talora lacrime di incomprensionei. Introverso e garbato, con le labbra che si “intrattenevano” in un sorriso enigmatico, ma rassicurante. Col tempo l’ho visto crescere, alzarsi di qualche palmo da terra fino a diventare un bel ragazzo, l’amico di tutti.







Dal suo “guscio” di silenzio è uscito correndo, senza sosta, come ad inseguire un sogno o a sfuggire al tedio di un paesello troppo piccolo. Costante nel migliorarsi e migliorare, con la sua voglia di raggiungere i suoi traguardi quotidiani. Ci si abitua alle persoe, la presenza diventa una certezza “scontata” e si tende a dimenticare che la nostra vita si arricchisce di istanti, anche se a viverli ti sembrano insignificanti. Oggi guardiamo la strada e attendiamo di vederlo correre ancora e magari, salutarlo più energicamente di ieri, “rapirlo” in un abbraccio, chiamarlo per nome, costringerlo a rallentare…

Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di lui. Tutti increduli e l’ansia emerge timida e roboante. Si teme un malore, tra le campagne di Passo Eclano, in provincia di Avellino, Campania. Tutti si mobilitano, tra incertezza, paura, interrogativi che pretendono risposta immediatta; per lui, sempre presente, tra i suoi amici, in versione rogorosamente sportiva.

La famiglia rivolge, a tutti, un accorato appelllo; chiunque lo abbia visto, sentito o abbia, in modo ndiretto, notizie di lui, è pregato di contattare la Caserma dei Carabinieri di Mirabella Eclano o suo fratello.



L’ultima volta è stato visto con una tuta nera con una giubba bianca.



Da questa notte sono in corso le ricerche da parte dei Carabinieri ai quali, si sono aggiunti, in mattinata, una ventina di ragazzi suoi compaesani.



Speriamo che gli sforzi di chi è impegnato nella ricerca, vengano premiati con il ritrovamento quanto prima.

Intanto mi rivolgo a lui; Gerardino rallenta, lasciati raggiungere! Tutti noi vogliamo rivederti sfrecciare, sornione e sorridente….

Numeri utili

Caserma Carabinieri Mirabella 0825 439200

i fratelli Antonio e Rino 347 7590084 – 347 6279904