Dormire in un igloo: i fantastici hotel ghiacciati in Italia

Questo è il periodo ideale per iniziare a pensare alle vacanze invernali, e perchè no magari per organizzare un bel soggiorno in un igloo completamente ghiacciato.



Nei Paesi del Nord, da tempo, è in voga questa tendenza, soggiornare in un igloo, a -40 gradi sotto lo zero.



Per poter fare quest’esperienza è necessario non essere intimoriti dal freddo, ma al contrario saper resistere alle temperature basse.



Questi igloo ghiacchiati ormai sono diventati diffusi anche in Italia e nonostante le temperature rigide, accolgono gli ospiti con ogni comfort, per cene, soggiorni o aperitivi.

Credits: traveleasy.it

Gli igloo da visitare



In Friuli Venezia Giulia per esempio è possibile dormire in 20 igloo presso lo Spirit Igloo Village. Si trova a 1800 metri d’altezza, tra Pordenone e PianCavallo.



In Trentino Alto Adige invece c’è il Rifugio Bella Vista in Val Senales che fa parte dell’Hotel Rosa D’Oro e si compone di diversi igloo dove rilassarsi ai piedi del ghiacciaio.



Gli igloo vengono risistemati ogni anno e messi in posizione isolata rispetto all’albergo, proprio per creare un’atmosfera romantica e spirituale.

In questi particolari hotel tutto è realizzato in ghiaccio, mobili e strutture decorative comprese.

All’interno si trova un letto matrimoniale con calde pelli di pecora, sacchi a pelo che avvolgono e riscaldano e, appena fuori, una vasca finlandese con acqua calda e possibilità di accedere alla sauna.



In Valtellina invece c’è il parco dell’Hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort di Livigno che ospita due chalet costruiti con la neve pressata, dall’artista locale Vania Cusini.



Si tratta di strutture che sembrano delle vere e proprie opere d’arte e che danno la possibilità di rilassarsi grazie al centro benessere dell’hotel.



Ritornando in Trentino Alto Adige poi, vicino al Lago di Misurina c’è il Dolomiti Igloo Village. Tra gli igloo anche qui si può solo dormire e per i pasti e i servizi ci si deve spostare nello chalet.



Credits: leggo.it

Questo è il villaggio a tema più grande del mondo e nelle varie camere c’è una curiosa particolarità, la temperatura non scende mai sotto lo zero, grazie alle capacità isolanti di neve mista ad aria.



Insomma se si ha voglia di vivere un’avventura polare ed un’esperienza davvero unica, non resta che prenotare un igloo tutto da vivere.