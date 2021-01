Dolce&Gabbana lancia la collezione di gioielli alfabeto

Dolce e Gabbana hanno lanciato una nuova collezione di gioielleria di collane e anelli con ciondoli in pietre preziose con tutte le lettere dell’alfabeto.

La Collezione Alfabeto è destinata a durare nel tempo perchè la magia delle lettere sta proprio nel fatto di potersi combinare all’infinito ed essere usate come semplici iniziali o come veri e propri messaggi d’amore.



Quale miglior modo per fare o farsi un regalo se non quello di acquistare un gioiello che già di per sé ha un enorme valore, ma se poi il gioiello in questione è caratterizzato da lettere, il suo valore raddoppia.

Sì, perchè le lettere dell’alfabeto hanno il potere di essere personalizzate, possono rappresentare un ricordo, un qualcosa che ci lega indissolubilmente alla persona amata, ma anche legarsi ad altre lettere e creare delle parole che possono significare tanto per chi le indossa.

I pendenti della collezione sono caratterizzati da splendide gemme naturali, quali topazi, granati, ametiste, citrini, peridoti e tormaline. Le innumerevoli sfumature dei loro colori, dominati dall’azzurro, dal verde, dal viola, dal rosso, dal rosa e dal giallo, rievocano volutamente le atmosfere calde e assolate della Sicilia.

Completano la linea gli anelli abbinati, caratterizzati da una raffinata fedina bombata in oro giallo con logo inciso e una lettera pendente arricchita dalle splendide gemme utilizzate anche per i pendenti.

Le diverse forme e gli svariati tagli dei cristalli sono enfatizzati anche dai castoni, che alternano lavorazioni a filo ritorto e superfici lisce.

Il logo che compare



I ciondoli sono completati dalle catenine, anch’esse in oro giallo, che possono essere regolate in base alla lunghezza che si preferisce.

La parte finale delle catenine è impreziosita da una perla a goccia a cui è legato un pendente su cui è inciso il logo di Dolce&Gabbana ed è la prima volta che il logo viene inciso su pezzi della collezione di gioielleria.

Gioielli interamente lavorati a mano da maestri artigiani che sono già disponibili nelle boutique Dolce&Gabbana, ma si possono acquistare anche in selezionate gioiellerie e naturalmente online.