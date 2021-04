Divise eco-compatibili per il personale del Parco di Ercolano

Su un pianoro vulcanico, a picco sul mare, sorgeva l’antica città di Ercolano, oggi a circa 30 metri di profondità rispetto all’abitato moderno. L’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. non l’ha risparmiata; rimase sepolta sotto uno strato di ben ventitré metri come la vicina Pompei; fino a quando gli scavi condotti dai Borbone non l’hanno riportata alla luce.

Ercolano: origini arcaiche

Ercolano ha origini arcaiche; inizialmente abitata da un insediamento indigeno, subì successivamente le influenze sannitiche, greche, etrusche e infine romane. A partire dal ritrovamento casuale di un teatro antico, si è andato scoprendo il tessuto urbano, l’imponente complesso termale, una magnifica palestra;, la distribuzione delle case, alcune delle quali affacciano scenograficamente sul mare; e infine una monumentale basilica.

Passeggiando in questa meraviglia riaffiorata, è possibile farsi un’idea chiara e completa dell’edilizia residenziale dell’epoca; ricostruire la vita quotidiana dei cittadini e il loro modo di vivere la città; ammirare i preziosi reperti che testimoniano cultura e abitudini dell’epoca e infine apprezzare i diversi stili di pittura vesuviana.

Nel 1980 furono scoperti gli scheletri di 300 persone uccise dall’eruzione; si trovavano sotto le arcate degli edifici che sorgevano a pochi metri dalla costa dove avevano cercato rifugio. Accanto agli scheletri sono state trovate monete, attrezzi di lavoro, chiavi, amuleti, piccoli oggetti che la gente aveva portato via con sé. Le immagini di questi scheletri hanno fatto il giro del mondo, rendendo Ercolano un luogo davvero unico e suggestivo.

Nuovo look per il personale del Parco

Oggi c’è un nuovo look per il personale del Parco archeologico di Ercolano. Tutti indosseranno divise dai colori tenui e materiali ecocompatibili; disegnate grazie alla progettazione congiunta con l’ università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’.

La progettazione partecipata ha visto protagonisti docenti universitari, giovani laureati, tirocinanti e il personale del Parco; dalla elaborazione dei modelli, alla scelta dei tessuti e alla palette colori; per la realizzazione di indumenti comodi, confortevoli, ecologici, caratterizzati da tonalità ispirate direttamente dall’antica Ercolano; abiti pensati per chi vive e lavora a contatto con tanta bellezza; con accessori e stile di grande vestibilità che si prestano ad una diffusione più ampia; affinché tutti possano condividere anche attraverso un capo di abbigliamento i millenari valori estetici e culturali della città di Ercole.