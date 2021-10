Bonus Terme: come richiederlo e chi può usufruirne

Il ministero dell’Economia ha stanziato un Bonus Terme per favorire la ripartenza del settore termale dopo il lungo periodo di crisi dettato dal Covid. Ma chi potrà usufruirne e come fare per richiederlo?



Questo è un bonus rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare. L’incentivo può essere chiesto una volta sola ed è nominale, quindi non può essere ceduto a terzi, nemmeno a titolo gratuito.

Il bonus copre fino al 100% del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200 euro.

Per poter richiedere questo incentivo basterà prenotare uno dei servizi termali che aderiscono all’iniziativa sul sito di Invitalia, a partire dall’8 novembre 2021.



La prenotazione si effettua presso lo stabilimento termale prescelto, che rilascerà l’attestato di prenotazione, che avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione. Dunque i servizi devono essere fruiti entro i 60 giorni. L’ente termale dove il cittadino ha fruito i servizi termali provvederà a richiedere a Invitalia, tramite piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino.

L’elenco degli stabilimenti termali accreditati sarà pubblicato sui siti internet del ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia a partire dal 28 ottobre.

Saranno tantissime le strutture termali che aderiranno all’iniziativa, terme in tutte le Regioni, dall’Abruzzo al Veneto. Ci saranno strutture termali storiche, come quelle di Abano e Montegrotto Terme, di Tabiano e Salsomaggiore, ma anche spa ultramoderne.



Una misura davvero utile sia per aiutare uno dei settori più colpiti dalla pandemia, ma anche per promuovere il benessere della persona.

L’intervento soddisfa pienamente gli operatori del settore come dichiarato da Federterme: “Al di là degli aspetti economici sta generando un’enorme attenzione sul sistema termale sanitario e siamo molti fiduciosi che questa misura sarà utilissima per far capire quanto le terapie termali possano essere di grande supporto per la lotta alle malattie croniche, la prevenzione, la riabilitazione e, più in generale, per il benessere della persona“.