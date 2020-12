Benedetta Rossi si ferma con la cucina: “Devo ricostruire il rapporto con mio marito”

Benedetta Rossi, famosissima food blogger italiana e fondatrice ed ideatrice del programma di successo “Fatto in casa per voi” ha deciso con un annuncio inaspettato di dire stop alla cucina.

La donna ha annunciato la sua decisione con un post sul suo profilo Instagram. Tra le motivazioni che hanno spinto la Rossi a prendere questa decisione ci sarebbe la volontà di recuperare il rapporto con suo marito Marco, di stare un po’ sola con lui.



“Ormai mi conoscete, sapete come sono fatta, condivido con voi la mia quotidianità, le mie gioie, le mie paure, la mia vita con Marco e Cloud. É stato un anno molto impegnativo un po’ per tutti e anche per me. Voi mi siete sempre stati vicini, mi avete incoraggiato e spronato proprio come si fa con una cara amica e di questo vi ringrazio tanto… Mi dite spesso che non sono cambiata negli anni e che sono la Benedetta di sempre, vi confermo che è così, ma proprio perchè non voglio perdere l’entusiasmo a causa della stanchezza, ho bisogno di staccare un pò la spina. Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse“, queste le sofferte parole scritte da Benedetta nel lungo post su Instagram.

Ex proprietaria di un agriturismo ad Altidona, in provincia di Fermo, nelle Marche, dove vive tuttora, Benedetta negli ultimi anni è diventata la regina dei blog di cucina in rete. Con 150 milioni di views sui social le sue ricette sono in assoluto le più seguite.



Benedetta Rossi forse investita da così tanto successo ha deciso di staccare la spina per dedicarsi completamente alla sua vita privata e come si legge nelle sue parole, in particolar modo a suo marito Marco.

Il rapporto con il marito



Marco che negli anni è diventato anche un partner professionale in quanto CEO e fondatore della società che gestisce gli affari di Benedetta, la MAUI Media Srl, titolare del trattamento dei dati personali del sito “Fatto in casa da Benedetta”.

“Ma soprattutto – scrive ancora – ho bisogno di stare da sola con Marco. Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche “colleghi di lavoro”. Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino. Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po’, di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme“.



Benedetta ha poi concluso così il suo post: “So già che capirete questo mio bisogno di silenzio e di normalità, ma voglio comunque chiedervi scusa per questa assenza che, vi prometto, sarà breve“.

I suoi follower dovranno stare senza cucina per un pò, anche se potranno sempre consultare le migliaia di ricette sempre disponibili nei vari social network ed aspettare il grande ritorno in cucina di Benedetta.