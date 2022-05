5 luoghi da vedere gratis a Firenze

Tra le regioni d’Italia senza dubbio una delle più popolari è la Toscana che, con la sua storia ed i suoi monumenti ha conquistato i cuori di milioni di turisti.



Da questo punto di vista è difficile dare torto a tutte le pubblicazioni che descrivono la Toscana e, soprattutto, Firenze come uno dei luoghi più belli del mondo: le chiese, le atmosfere, i monumenti e la natura lasciano poco spazio al dubbio.



Questo progressivo ma costante aumento di popolarità ha però portato ad un fenomeno: l’aumento dei prezzi. Al momento Firenze, tra le varie città turistiche d’Italia, ha dei prezzi notevoli e questo potrebbe allontanare potenziali visitatori dalle sue bellezze.



Per venire incontro a tutti quelli che vogliono visitare Firenze ma hanno un budget quantomeno limitato c’è la mia esperienza.



Nel corso di questo articolo cercherò di raccontarvi 5 attrazioni fiorentine che non richiedono l’esborso di un singolo euro.



Chiaramente nessuno ha voglia di farsi tutta la città a piedi con le valigie sotto braccio. A questo proposito il consiglio che posso dare è quello di lasciare i bagagli a Firenze presso un punto di deposito, così da potersi godere la città con le braccia libere.



Ora bando alle ciance: andiamo a scoprire quali sono le cose che si possono fare a Firenze senza dover mettere mano al portafogli.

Ponte Vecchio

fonte



Uno dei simboli a cui penso quando cerco di portare alla mente un’immagine di Firenze è il Ponte Vecchio sull’Arno, uno dei monumenti più belli e famosi di tutto il capoluogo toscano.



Ad ogni ora del giorno è pieno di persone, di turisti, di ritrattisti o musicisti; questo rende il ponte un luogo vivo e pulsante dove, ad ogni ora, c’è un atmosfera caratteristica che rende il tutto memorabile.



Attraversare o visitare il ponte vecchio è completamente gratuito: basta semplicemente armarsi di pazienza e dirigersi, gambe in spalla, a destinazione. Nonostante il ponte sia di origine romana, il suo aspetto è rimasto praticamente identico a partire dal 1345.



Come molto spesso accadeva nel medioevo il ponte poi è stato popolato da diverse case, inizialmente utilizzate come locali commerciali da negozianti e conciatori. Al giorno d’oggi, invece, le case contengono negozi che vendono ampi assortimenti di gioielli; una tradizione che va avanti dal 1600 circa.

Come ha fatto il ponte a sopravvivere alla seconda guerra mondiale?

Una cosa che mi sono chiesto durante la mia prima visita fiorentina è come ha fatto il ponte a sopravvivere alla devastazione della seconda guerra mondiale. La città di Firenze, infatti, è stata ampiamente danneggiata dalla violenza nazista durante il periodo.



Ci sono due versioni, una “ufficiale” ed una invece più romanzata.

La versione ufficiale parla di come la bellezza del ponte abbia convinto il console tedesco Gerhard Wolf a risparmiare questaincredibile opera d’arte, a differenza di quanto accaduto con il resto dei ponti cittadini.



La versione romanzata della storia, invece, vede protagonisti due coraggiosi orafi. Questi, durante la notte tra il 3 ed il 4 agosto 1944, sabotarono i cavi installati dai nazisti che avrebbero permesso la detonazione delle bombe, salvando di fatto questo monumento dalla crudeltà umana.

Piazzale Michelangelo

fonte



Se come me siete appassionati di panorami e volete guadagnarvi una foto di primo livello sullo “skyline” della città, il luogo dove bisogna andare non è altro che Piazzale Michelangelo.



Questa è una piazza risalente al diciannovesimo secolo e posizionata sulle colline che si trovano poco più a sud del fiume Arno. Il piazzale, disegnato dall’architetto fiorentino Giuseppe Poggi, è il luogo perfetto dove ottenere una meravigliosa visuale panoramica sulla città.



Il piazzale, fin da subito, è stato ragionato come monumento alla celebrazione del celebre artista Michelangelo; le opere di quest’ultimo, in origine, sarebbero dovute finire in esposizione qui.



Lo stesso architetto, in quest’ottica celebrativa, realizzò anche una loggia in stile neoclassico che avrebbe avuto il preciso scopo di diventare un museo esclusivo dedicato alle opere dell’artista. L’edificio, per vari eventi storici, non è mai diventato un museo e al giorno d’oggi è un ristorante piuttosto noto.



Giardino delle rose

fonte



Nelle vicinanze di piazzale Michelangelo c’è un luogo di straordinaria bellezza che può essere visitato gratuitamente e che è uno dei luoghi più belli della città per chi, come me, vuole anche passare dei momenti in connessione con la natura.



Il roseto di Firenze, conosciuto anche con il nome di Giardino delle rose, è un piccolo giardino botanico con 400 specie differenti di rose e altre 800 tipologie diverse di piante. Il Giardino delle Rose ospita anche un particolare giardino giapponese che è stato donato alla città dalla città nipponica di Kyoto e dal tempio Zen Kodai-Ji.



Cattedrale di Santa Maria del Fiore (Duomo di Firenze)

fonte



Ecco, sempre parlando di skyline non posso fare a meno di citare il duomo di Firenze, conosciuto anche con il nome di Cattedrale di Santa Maria del Fiore.



La chiesa non soltanto è una delle più grandi al mondo (superata da un paio di cattedrali americane, dal duomo di Milano e dalla Basilica di San Pietro nella Città del Vaticano) ma è anche il luogo dove è possibile ammirare una delle cupole più incredibili al mondo.



La cupola realizzata da Filippo Brunelleschi è al giorno d’oggi è una delle opere d’arte più incredibili al mondo, un vero e proprio capolavoro che ha abbattuto ogni scorrere del tempo con la sua bellezza.



Non da meno sono gli affreschi interni, realizzati a partire dal 1572 da Giorgio Vasari e, dopo la sua morte, da Federico Zuccari. Il risultato finale è uno dei più grandi cicli figurativi al mondo ed uno dei capolavori del manierismo.

La storia della cupola di Brunelleschi

Nel 1418 fu bandito un concorso pubblico in cui si cercava capomastri per la costruzione della cupola del Duomo di Firenze. Il concorso non trovò un singolo vincitore ma due eguali capomastri: Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghisberti.



Alcune rivalità ed un clima di tensione tra i due capomastri portò all’estromissione di Ghisberti, lasciando a Brunelleschi carta bianca per la realizzazione dell’opera. Una delle caratteristiche più interessanti di quest’opera è da ricercarsi nella sua realizzazione.



Le innovazioni portate avanti da Brunelleschi (che di professione, vorrei ricordarlo, faceva l’orafo piuttosto che il capomastro) permisero di effettivamente realizzare la cupola senza alcun tipo di armature di sostegno.



Questo fu possibile grazie all’ideazione di una doppia cupola, una relativa al rivestimento interno ed una relativa al rivestimento esterno, collegate poi tra di loro con un’intercapedine che sarebbe stata calpestabile dagli operai per il completamento dei lavori.



Visitare la cupola prevede il pagamento di un biglietto ma vi posso assicurare che, anche dal sagrato della chiesa, lo spettacolo è di quelli che lasciano senza fiato per la bellezza.

Mercati cittadini

Un buon modo per poter assaggiare la cultura e le particolarità di un luogo è passeggiare ed esplorare i mercati locali. Firenze, da questo punto di vista, ha la forza (credetemi) di accontentare chiunque grazie ad essi.

Ecco una breve lista dei mercati presenti in città:



Mercato di San Lorenzo : mercato più importante della città dove è possibile trovare di tutto; è aperto tutti i giorni tranne lunedì e domenica.





: mercato più importante della città dove è possibile trovare di tutto; è aperto tutti i giorni tranne lunedì e domenica. Mercato Sant Ambrogio : mercato con prodotti alimentari, fiori, scarpe o addirittura elettrodomestici. All’interno del mercato è anche presente un ristorante. Il mercato ogni venerdì e sabato dalle 7 alle 14.





: mercato con prodotti alimentari, fiori, scarpe o addirittura elettrodomestici. All’interno del mercato è anche presente un ristorante. Il mercato ogni venerdì e sabato dalle 7 alle 14. Mercato delle Cascine : questo mercato si trova nel più grande parco di Firenze (Parco delle cascine) ed è aperto tutti i martedì mattina dalle 7 alle 14.





: questo mercato si trova nel più grande parco di Firenze (Parco delle cascine) ed è aperto tutti i martedì mattina dalle 7 alle 14. Mercato delle pulci: Ogni giorno dalle 9 alle 19.30 in piazza dei Ciompi è possibile trovare questo famoso mercato delle pulci, dove è possibile trovare antiquariato, mobili, quadri e gioielli.

Mercato dei libri rari: dal giovedì al sabato, dalle ore 10 alle 18, nella loggia del Grano è possibile partecipare a questo splendido mercato dove vengono messi in vendita libri di tutti i tipi.

Fonti

https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_Vecchio

https://associazionepontevecchio.it/storia-del-ponte-vecchio/

https://www.visitflorence.com/it/monumenti-di-firenze/piazzale-michelangelo.html

https://www.treccani.it/enciclopedia/michelangelo-buonarroti/

https://www.beniculturalionline.it/location-220_Giardino-delle-Rose.php

https://www.firenzetoday.it/cronaca/giardino-rose-firenze.html

https://duomo.firenze.it/it/scopri

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiese_pi%C3%B9_grandi_del_mondo

https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Santa_Maria_del_Fiore