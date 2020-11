Vermouth del Professore: medaglia d’oro

Un grande riconoscimento, per il Vermouth di Torino Superiore al Barolo Del Professore, che ha ricevuto la Medaglia d’Oro del Concours Mondial

de Bruxelles 2020 al recente Spirit Selection, evento internazionale

alla sua 21a edizione, che premia i migliori spiriti di tutto il mondo e

si è tenuto a Bruxelles dal 30 ottobre al 1 novembre.

Un successo meritato per un Vermouth unico al mondo

VERMOUTH DI TORINO SUPERIORE AL BAROLO DEL PROFESSORE

Un successo sempre maggiore per l’unico vermouth al mondo che nasce da

una base caratterizzata dal Re dei vini, il Barolo, nello specifico il

Barolo del vigneto Cerretta, un grande cru della celebre cantina Ettore

Germano di Serralunga d’Alba. Nato dalla ricerca e dalla creatività Del Professore, azienda fondata dal gruppo del The Jerry Thomas Project

di Roma, il primo speakeasy italiano, da anni tra i migliori cocktail

bar del mondo, il Vermouth di Torino Superiore al Barolo è un vero e

proprio ritorno alle origini, ai tempi in cui un ottimo vermouth non

poteva che nascere da un ottimo vino.

Una miscela segreta e speziata

Una miscela segreta di erbe e spezie selezionate, tra cui assenzio,

rabarbaro, vaniglia, china, chiodi di garofano, il doppio invecchiamento

in botti di rovere, prima come vino Barolo e poi come vermouth, per

circa 3 o 6 mesi. Un lavoro sapiente e paziente, in collaborazione con la distilleria Quaglia, che crea un vermouth caratterizzato dalla

finezza dei profumi e con un’impronta elegante di tannini, che si

arricchiscono della complessità delle spezie naturali. Un successo

crescente per il Vermouth di Torino Superiore al Barolo Del Professore,

in particolare in Paesi europei come Germania, Belgio, Inghilterra e

Francia e già premiato due anni fa al Concorso The WineHunter Award,

svoltosi durante il Merano Wine Festival.

“Data la natura un po’ estrema del progetto – sottolinea Fabio

Massazza Gal, commercial manager Del Professore- caratterizzata da

un lato da un ritorno alle origini e dall’altro da una forte spinta

pionieristica e da un pizzico di follia, non era semplice prevedere il

tipo di risposta che il mercato avrebbe dato. Sembra che il coraggio

sia stato premiato, alla luce della Medaglia d’Oro al Concours Mondial

de Bruxelles. In Italia, grazie alla crescita di vari siti per

la vendita on line, assolutamente essenziali nel periodo che

stiamo vivendo, i risultati commerciali sono lusinghieri e ci confermano

che siamo sulla buona strada”.

Spirits Selection, nato da una costola del Concours Mondial de

Bruxelles, riconosciuto dall’Unione Europea e giunto alla 21a

edizione, è l’appuntamento internazionale di riferimento che premia i

migliori spiriti provenienti da tutto il mondo, unico nel suo genere ad

essere itinerante. Grazie al panel internazionale di giudici, le

sessioni formative a loro dedicate, le degustazioni “alla cieca” e

un rigoroso controllo dei campioni ricevuti, il concorso si distingue

per qualità, imparzialità e fiducia. L’edizione 2020, in tempi di pandemia, ha visto la presenza a Bruxelles di degustatori professionali

che hanno seguito regole sanitare scrupolose, per favorire uno

svolgimento fluido della competizione.