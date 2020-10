Spritzerò, a Torino il nuovo Spritz Bar dal sapore tutto italiano

Si inaugura a Torino, Spritzerò, il nuovo Spritz Bar per chi ha voglia di carezzare le papille gustative con sapori made in Italy. Dovrete aspettare solo qualche ora e venerdì 9 ottobre alle 19, in San Salvario, il vostro Spritz vi aspetterà per deliziarvi.

Troverete, tra le principali vie della by-night torinese (Via Giuseppe Baretti, 8eE), il nuovo spazio che avrà il compito di rafforzare la community di clienti fedeli a Spritzerò. Incarnerà a pieno la filosofia aziendale volta a “contribuire al miglioramento della società attraverso lo sviluppo della socialità; una condivisione di momenti di spensieratezza condita da Spritz di qualità”.

Dal punto di vista progettuale, il nuovo store si ispira alla cultura milanese con linee pulite e minimaliste; ingloba nelle scelte stilistiche il mood dell’aperitivo, come la semplicità, la convivialità e l’informalità.

Il noto format è basato su 10 tipologie di Spritz, serviti in 3 differenti taglie di bicchieri; si accolgono sia alle possibilità di spesa del cliente che alla reale quantità di bevuta. Quindi tre formati (S – M – PERFECT SERVE) per tre differenti prezzi (2,50€ – 5€ – 7€); immancabili arachidi in guscio serviti gratis, realizzati in un packaging tutto nuovo e customizzato Spritzerò.

Spritzerò per andare oltre

“Per lo Spritz Bar di Torino abbiamo pensato di omaggiare la città con due spritz special dedicati ai simboli cittadini, il Toro e la Mole, rispettivamente di colore granata e lilla, entrambi a base di vodka al passion fruit, per meglio identificare la passione dei torinesi” racconta Davide Schiano, fondatore di Spritzerò, che spiega la sua volontà di “andare oltre”, porsi continuamente nuove sfide, superare le difficoltà, strabiliare le aspettative, non arrendersi e perseguire sempre con tenacia i propri obiettivi.

“I nostri Spritz Bar sono oramai realtà solide in tutta la Campania e Roma e siamo entusiasti di arrivare a Torino. Con questo nuovo importante store, implementeremo il format con una proposta qualitativa ancora maggiore, infatti utilizzeremo anche un vero e proprio calice. Siamo orgogliosi di aprire il primo store del nord Italia nella città di Torino in questo momento storico così complesso. Vogliamo inviare un messaggio di ottimismo e resilienza perché crediamo fermamente che, a dispetto delle difficoltà di questo periodo, il mondo dell’aperitivo e in generale del food & beverage continuerà ad essere uno dei principali motori dell’economia nazionale”.

Mai come in questo periodo di crisi globale, post Coronavirus, l’apertura del primo monomarca nel nord Italia rispecchia in pieno il payoff del brand Spritzerò: “Aperitivo Italiano”.

L’inaugurazione di Spritzerò a Torino

La data di apertura dello store è fissata per venerdì 9 ottobre alle ore 19.

“La presenza di un servizio di sicurezza privato e una chiara segnaletica assicurerà il distanziamento sociale e il rispetto delle misure Covid-19”, continua ancora Davide Schiano.

“Siamo consapevoli che i nostri locali nascono per l’aggregazione sociale e faremo ogni cosa affinchè non si snaturi mai il concept della condivisione. Non è il primo evento di inaugurazione dopo il lockdown, quindi siamo preparati e assolutamente responsabili e professionali per garantire la salute di tutti. Per presenziare all’evento sarà necessario mettere il like alla pagina ufficiale Spritzerò Torino e cliccare su Parteciperò all’evento di inaugurazione pubblicato su Facebook. Questo ci aiuterà a comprendere anche il numero ipotetico di persone che ci saranno venerdì 9 ottobre”.

“Dopo Torino, tra poche settimane apriremo il nostro primo store in Puglia, esattamente nella bellissima Trani. La diffusione del nostro format è in crescita esponenziale e puntiamo ad avere uno store Spritzerò in tutte le regioni italiane più grandi già per la fine del 2021” conclude Davide Schiano.