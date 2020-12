Il Tè Bianco del Verbano si è piazzato al primo posto nella categoria dei tè bianchi al 3° concorsointernazionale _Teas of the World_, l’unica competizione europearivolta ai produttori di tè, organizzata dall’Agenzia Francese per laValorizzazione dei Prodotti Agricoli (AVPA). L’AVPA tea contest Il Concorso sul Tè AVPA è unico nel suo genere, basato su criterigastronomici piuttosto che normati su uno standard, alla ricerca di unprofilo sensoriale sorprendente piuttosto che consensuale. È la primavolta che un Paese consumatore di tè si dota di un organo indipendenteper la promozione delle buone pratiche nella produzione e nellacommercializzazione del tè. Tè dal mondo, 3a edizione