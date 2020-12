Regione che vai, Natale che trovi: CAMPANIA – Il cardone sannita

Piatto tipico natalizio, originario di San Giorgio del Sannio, il cardone sannita, ortaggio appartenente alla famiglia dei carciofi, è l’ingrediente principale della minestra di cardone (da cui prende il nome).

Proponiamo la ricetta di Nunzia a Benevento, la trattoria depositaria della cucina tradizionale aperta da mezzo secolo.

INGREDIENTI

1 pollo ruspante

cipolla, carota, sedano e un paio di pomodorini

500 g di carne magra di primo taglio

150 g di mollica di pane raffermo

3 uova, prezzemolo

30 g di parmigiano

1/2 spicchio d’aglio tritato

Mezzo bichciere di succo di limon e

un cucchiaio di farina

Pinoli

Prepariamo il cardone sannita

Preparare un buon brodo di pollo, rigorosamente ruspante o cappone, con cipolla, sedano, carote e qualche pomodorino.

Schiumare il brodo un paio di volte durante la cottura, se preferite un brodo più leggero.

Preparare delle piccole polpettine di vitello con 500g di carne magra di primo taglio 150g di Mollica di pane raffermo, 3 uova, prezzemolo, 30g di parmigiano, 1/2 spicchio d’aglio tritato.

Rimuovere i fili del cardo con l’aiuto di un coltello e mettere i gambi sfilati in un recipiente con del succo di limone e un cucchiaio di farina

sciacquare e sbollentarli in acqua per circa 20/30 minuti.

Nel brodo precedentemente filtrato e in ebollizione mettere il cardo precedentemente sbollentato, le polpettine di vitello, una manciata di pinoli.

Dopo circa 5 minuti le polpettine saranno cotte.

A questo punto spegnere il fuoco e inserire parte della carne di pollo ottenuta dal brodo tagliata in piccoli pezzi e a filo 3 uova sbattute con parmigiano mischiando velocemente formando una stracciatella.

Fate riposare due minuti e servite calda