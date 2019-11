La pizza migliore d’Italia è quella del campano Franco Pepe

Miglior pizzaiolo, miglior pizza d’Italia, miglior pizza tradizionale e miglior pizza della Campania. A trionfare al “pizza Awards” è Franco Pepe con “Pepe in Grani”, pizzeria di Caiazzo (Caserta), che si è aggiudicata un poker di riconoscimenti. Pepe vince anche il premio di Miglior Pizzaiolo dell’anno. A consacrarlo, ieri, sono stati i Pizza Awards Italia 2019, evoluzione del “Premio MangiaeBevi” ideato dall’editore Fabio Carnevali, organizzati quest’anno con Vincenzo Pagano, patron di Scatti di Gusto.

I riconoscimenti dei “Pizza Awards Italia” sono stati in totale 38 (18 nazionali e 20 regionali) assegnati da 200 giornalisti accreditati. Il premio per miglior pizza contemporanea e miglior pizza fritta va a “I Masanielli” (Caserta) di Francesco Martucci. Teresa Iorio, de “Dalle Figlie di Iorio” di Napoli, e’ vincitrice del titolo di Pizzaiola dell’Anno. Miglior Giovane Pizzaiolo dell’anno e’ Luca Mastracci di Pupillo a Frosinone. La Miglior Pizza Romana e’ quella di “180 g”. di Jacopo Mercuro e Mirco Rizzo a Centocelle (Roma), il Miglior Format di Pizzeria quello di Pizzium a Milano, la Miglior Carta dei Vini e delle Birre quella dei fratelli Francesco e Salvatore Salvo a San Giorgio a Cremano. Miglior Pizza Napoletana e’ “Le Paru’le” di Pignalosa a Ercolano (Napoli). Premiati come Ambasciatori della Pizza nel Mondo, Alessandro Condurro (L’Antica Pizzeria da Michele) e Gino Sorbillo (Sorbillo ai Tribunali). Successi regionali per “Seu Pizza Illuminati” (Lazio), “Da Zero” (Lombardia e Basilicata), “I Tigli” (Veneto), “L’Apogeo” (Toscana), “400 Gradi” (Puglia), “Piano B” (Sicilia).