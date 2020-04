Ad Avellino la prima pizzeria che consegna a domicilio nel pieno rispetto delle regole

A cura di Federico Mazza – Ancora una volta, Giuseppe Maglione è stato capace di sorprenderci con le sue idee ed il suo ingegno.

La nuova sfida

Attraverso un kit per preparare la pizza a casa, il patron della pizzeria “Daniele Gourmet” di Avellino ha finalmente reso possibile la consegna a domicilio nel pieno rispetto della legge e dei regolamenti restrittivi del Presidente De Luca.

È riuscito, infatti, a creare un prodotto di eccellente qualità che non ha niente a che vedere con tutte le altre pizze surgelate in commercio. La pizza appena sfornata viene abbattuta, imbustata sottovuoto ed etichettata. In questo modo l’igiene ed il rispetto delle regole sono garantiti al 100%. Il kit oltre alla base pizza, contiene anche gli ingredienti di pregio per condirla.

La produzione avviene all’interno del suo ristorante ad Avellino, aperto in questi gironi proprio perché, dopo un iter burocratico, è riuscito ad ottenere tutte le licenze ed i permessi dalla Regione Campania.

Per ordinarle è possibile chiamare allo 0825-33451.

In questo modo renderemo meno aspro questo periodo senza precedenti.