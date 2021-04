“Vi racconterò il cinema e la musica”, su Stylise le recensioni di Anna Carla

Virginio Sono passati diversi anni da quando, nel 2006, Virginio si presenta sul palco del teatro Ariston. Lo scenario è Sanremo, che schiera in campoun cantautore giovanissimo, nato a Fondi ma trapiantato a Milano. Unartista garbato, cortese ma non per questo incapace di osservare larealtà, la sua realtà, per far esplodere rabbia, dolori, silenzi. Ilbrano che Virginio presenta nella categoria Giovani si chiama "Davvero",racconta l’incomunicabilità con la figura paterna, la difficoltà diritrovarsi davanti a un crocevia di compromessi e comprensioni. Dopo,per Virginio, c’è stato tanto. Il trionfo ad Amici, il successo ditre album, la scrittura, per sé e per artisti di fama internazionaleche si sono affidati alla sua firma, in grado di dare parola aisentimenti. Riconnettersi alla purezza degli esordi: un'esigenza per Virginio Oggi, però, il cantautore avverte l’esigenza di riconnettersi allapurezza degli esordi, rileggendola alla luce della maturità. Delleesperienze vissute, assimilate, macerate. La volontà, da parte diVirginio, è quella di affrontare - da “ribelle gentile”, comesempre è dall’inizio della sua carriera - sentimenti, paure edemozioni come distillato di vita.