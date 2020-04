Zero contagi, ecco la previsione regione per regione

Cinque regione già ad aprile, la maggioranza a maggio e ben due regioni dovranno attendere giugno. Questo il quadro dell’attesa regione per regione verso il tanto atteso contagio zero da coronavirus. Sono soltanto ipotesi quelle espresse dall’Osservatorio nazionale sulla salute ma offrono un quadro abbastanza verosimile di quello che sarà il decorso della malattia in Italia.

L’ipotesi

La mappatura è stata disegnata dal direttore dell’osservatorio, Walter Ricciardi, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio. Un’analisi che non intende centrare il giorno esatto del contagio zero prolungato sul territorio regionale ma una data prima della quale è inverosimile aspettarsi miglioramenti della situazione. L’ipotesi tracciato per ogni regione del caso zero si basa sui dati messi a disposizione quotidianamente dalla Protezione Civile dal 24 febbraio al 17 aprile.

Calcoli che tengono conto dunque di un continuo e rispettato stato di lockdown. Misure allentate improvvisamente provocherebbero attualmente un peggioramento della diffusione. Rispettando le regole imposte ecco un quadro verosimile di quando in ogni regione non ci saranno più contagiati.

Queste le date previste per le regioni italiane:

Piemonte 21 maggio

Valle d’Aosta 13 maggio

Lombardia 28 giugno

Bolzano 26 maggio

Trento 16 maggio

Veneto 21 maggio

Friuli Venezia Giulia 19 maggio

Liguria 14 maggio

Emilia Romagna 29 maggio

Toscana 30 maggio

Umbria 21 aprile

Marche 27 giugno

Lazio 12 maggio

Abruzzo 7 maggio

Molise 26 aprile

Campania 9 maggio

Puglia 7 maggio

Basilicata 21 aprile

Calabria 1 maggio

Sicilia 30 aprile

Sardegna 29 aprile